Клієнти Ощадбанку скаржаться через безпідставне блокування рахунків пенсіонерів з інвалідністю

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти Ощадбанку скаржаться на необґрунтоване блокування карток та складнощі у вирішенні таких ситуацій. Один із користувачів розповів про випадок, коли через звичайну операцію було заблоковано картку його мами, людини з інвалідністю, що викликало серйозні незручності та фінансові витрати.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Деталі справи

Один із клієнтів банку поділився історією про блокування картки його мами, яка є особою з інвалідністю другої групи та не може самостійно пересуватися. Причиною блокування стала "підозріла" операція поповнення мобільного номеру на 500 гривень, яка регулярно здійснюється щомісяця на ту саму суму. Раніше банк не ставив під сумнів ці транзакції.

Спроба звернутися до пресслужби для отримання пояснень також зазнала невдачі. Представники банку відмовили у наданні контактів, навіть після офіційного запиту з корпоративного мейлу ЗМІ. Тепер клієнт хоче з’ясувати, як зняти обмеження з картки, а також хто компенсує витрати на транспортування людини з інвалідністю до відділення банку для вирішення ситуації.

Окрім того, постраждалі закликають інших клієнтів, які стикнулися з подібними проблемами, об'єднатися для складання колективної претензії. Мета звернення — вимагати компенсації витрат і покращення роботи банківської служби моніторингу.

У коментарях під цим дописом інші користувачі зауважили, що блокування може бути пов’язане з вимогами Пенсійного фонду України щодо періодичної верифікації клієнтів. Однак, за словами автора звернення, верифікація вже проводилася раніше, і він не розуміє, чому її потрібно повторювати. Інший коментатор порадив звертатися до банку через альтернативні канали зв’язку, зокрема соцмережі, оскільки на відгуки на сайті представники банку не відповідають.

Що ще варто знати

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, пенсіонери, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), зобов’язані пройти ідентифікацію до 25 березня 2025 року, щоб зберегти право на отримання пенсій. Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов пояснив, що для виконання цієї вимоги необхідно звернутися до відділення банку, маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення.

Ми також писали, що клієнти Ощадбанку повідомляють про випадки шахрайства, внаслідок яких з їхніх рахунків було викрадено значні суми, і скаржаться на відсутність належної підтримки від банку. Постаждалі вимагають повернення коштів та детального розгляду інцидентів, однак банк не забезпечує ефективного вирішення ситуації. Крім того, служба безпеки, за їхніми твердженнями, не виявляє підозрілих операцій, що призводить до повторення подібних випадків.