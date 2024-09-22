Ощадбанк заблокировал более 15 тыс. грн на счете клиента — какая причина

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Счет клиента государственного Ощадбанка заблокирован из-за нескольких денежных поступлений, общая сумма которых составляла 15 410 грн. Мужчина утверждает, что не понимает, почему банк принял такое решение, поскольку все транзакции были легитимны, а его годовой доход достигает 4 миллионов гривен.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Детали жалобы

Клиент Ощадбанка сообщил, что в течение 19 дней на его счет поступило пять разных переводов. После получения последнего из них банк внезапно заблокировал счет. Отреагировав на это, мужчина оставил отклик, в котором подчеркнул, что все его расходы были привычны — на покупки в супермаркете, коммунальные услуги, аренду жилья и приобретение личных товаров.

Клиент подчеркнул, что не занимается никакими подозрительными видами деятельности и не производит операций, связанных с отмыванием средств.

Он сослался на статью 1060 Гражданского кодекса Украины, отметив, что банк не имел правовых оснований для блокирования его счета, ведь все его платежные поручения соответствовали закону. Кроме того, мужчина отметил, что согласно Закону Украины "О банках и банковской деятельности" банк обязан срочно разблокировать счет, если не существует правовых оснований для такого решения.

Клиент требует от банка срочной разблокировки счета и письменного объяснения причин этого решения. Если его требования не будут выполнены, он планирует обратиться в Национальный банк Украины и подать в суд для защиты своих прав. Однако представители Ощадбанка пока никак не прокомментировали обращение мужчины.

Что еще нужно знать

Напомним, государственный Ощадбанк затягивает с исполнением постановлений исполнительной службы о снятии ареста с пенсионных счетов. На это продолжают жаловаться клиенты финучреждения.

Мы также сообщали, что финучреждение Ощадбанк подготовило ряд нововведений для своих клиентов с 1 октября 2024 года. Изменения касаются тарифов и не только.