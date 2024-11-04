Пенсионеры сталкиваются с трудностями при попытке снять деньги — жалоба на Ощадбанк

Ощадбанк блокирует пенсии клиентов — детали жалобы
Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы при попытке снять деньги. Да, пенсионерка пыталась снять средства с пенсионной карты через банкомат финучреждения, однако устройство наличных не выдало, но списало сумму со счета.
Об этом говорится на портале "Минфин".
Детали жалобы
Украинская пенсионерка рассказала, что банк удержал ее пенсионные средства. Она сразу обратилась в Ощадбанк и подала заявление на возврат денег, но прошло уже несколько месяцев, а средства до сих пор не вернули.
"Как пенсионер, я завишу от этих денег для своего лечения и питания. Уже прошло 4 месяца, и дело до сих пор не решено", — добавила она.
Пенсионерка заявила о своем намерении обратиться в Национальный банк и другие уполномоченные органы, чтобы вернуть средства, которые, по ее словам, удерживает банк.
"Это абсолютно недопустимо, что деньги пенсионеров присваиваются банком и не возвращаются в течение столь длительного периода. Надеюсь на ваше быстрое вмешательство и решение этого вопроса", — возмутилась женщина.
В то же время Ощадбанк до сих пор не предоставил официальный ответ на жалобу пенсионерки.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с доступом к своим средствам. Так, женщина не смогла получить пенсию в размере 2 416 гривен, которая была перечислена на ее счет. Из банковской выписки она узнала, что на карту наложен арест по постановлению государственного исполнителя. Теперь клиент требует от банка компенсацию в размере 20 тысяч гривен.
Также мы писали, что у клиентки Ощадбанка неизвестные списали со счета 6,5 тыс. гривен, однако банк отказался возвращать средства. Известно, на чью сторону встал суд.
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