Пенсионеры сталкиваются с трудностями при попытке снять деньги — жалоба на Ощадбанк

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы при попытке снять деньги. Да, пенсионерка пыталась снять средства с пенсионной карты через банкомат финучреждения, однако устройство наличных не выдало, но списало сумму со счета.

Об этом говорится на портале "Минфин".

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Детали жалобы

Украинская пенсионерка рассказала, что банк удержал ее пенсионные средства. Она сразу обратилась в Ощадбанк и подала заявление на возврат денег, но прошло уже несколько месяцев, а средства до сих пор не вернули.

"Как пенсионер, я завишу от этих денег для своего лечения и питания. Уже прошло 4 месяца, и дело до сих пор не решено", — добавила она.

Пенсионерка заявила о своем намерении обратиться в Национальный банк и другие уполномоченные органы, чтобы вернуть средства, которые, по ее словам, удерживает банк.

"Это абсолютно недопустимо, что деньги пенсионеров присваиваются банком и не возвращаются в течение столь длительного периода. Надеюсь на ваше быстрое вмешательство и решение этого вопроса", — возмутилась женщина.

В то же время Ощадбанк до сих пор не предоставил официальный ответ на жалобу пенсионерки.

Жалоба на Ощадбанк. Скриншот: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с доступом к своим средствам. Так, женщина не смогла получить пенсию в размере 2 416 гривен, которая была перечислена на ее счет. Из банковской выписки она узнала, что на карту наложен арест по постановлению государственного исполнителя. Теперь клиент требует от банка компенсацию в размере 20 тысяч гривен.

Также мы писали, что у клиентки Ощадбанка неизвестные списали со счета 6,5 тыс. гривен, однако банк отказался возвращать средства. Известно, на чью сторону встал суд.