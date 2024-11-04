Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Ощадбанк блокирует пенсии клиентов — детали жалобы arrow

Ощадбанк блокирует пенсии клиентов — детали жалобы

4 ноября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсионеры сталкиваются с трудностями при попытке снять деньги — жалоба на Ощадбанк
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы при попытке снять деньги. Да, пенсионерка пыталась снять средства с пенсионной карты через банкомат финучреждения, однако устройство наличных не выдало, но списало сумму со счета.

Об этом говорится на портале "Минфин".

Читайте также:

Детали жалобы

Украинская пенсионерка рассказала, что банк удержал ее пенсионные средства. Она сразу обратилась в Ощадбанк и подала заявление на возврат денег, но прошло уже несколько месяцев, а средства до сих пор не вернули.

"Как пенсионер, я завишу от этих денег для своего лечения и питания. Уже прошло 4 месяца, и дело до сих пор не решено", — добавила она.

Пенсионерка заявила о своем намерении обратиться в Национальный банк и другие уполномоченные органы, чтобы вернуть средства, которые, по ее словам, удерживает банк.

"Это абсолютно недопустимо, что деньги пенсионеров присваиваются банком и не возвращаются в течение столь длительного периода. Надеюсь на ваше быстрое вмешательство и решение этого вопроса", — возмутилась женщина.

В то же время Ощадбанк до сих пор не предоставил официальный ответ на жалобу пенсионерки.

Пенсионеры жалуются на Сбербанк
Жалоба на Ощадбанк. Скриншот: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с доступом к своим средствам. Так, женщина не смогла получить пенсию в размере 2 416 гривен, которая была перечислена на ее счет. Из банковской выписки она узнала, что на карту наложен арест по постановлению государственного исполнителя. Теперь клиент требует от банка компенсацию в размере 20 тысяч гривен.

Также мы писали, что у клиентки Ощадбанка неизвестные списали со счета 6,5 тыс. гривен, однако банк отказался возвращать средства. Известно, на чью сторону встал суд.

банковские счета жалобы пенсионеры Ощадбанк деньги пенсии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на алюминий — сколько стоит лом в начале ноября

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

06:30 Цены на ячмень — сколько стоит зерно в начале ноября

06:27 Кого сложнее всего забирать из плена — Зеленский ответил

06:10 Пенсии могут заморозить — кто должен пройти идентификацию

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

06:05 Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком

06:02 Что изменится с 1 ноября — какими будут тарифы на свет

06:01 Ощадбанк блокирует пенсии клиентов — детали жалобы

05:05 Снег с дождем — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 Не стать уклонистом — как законно отсрочить прибытие в ТЦК

06:40 Цены на алюминий — сколько стоит лом в начале ноября

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

06:30 Цены на ячмень — сколько стоит зерно в начале ноября

06:27 Кого сложнее всего забирать из плена — Зеленский ответил

06:10 Пенсии могут заморозить — кто должен пройти идентификацию

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

06:05 Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком

06:02 Что изменится с 1 ноября — какими будут тарифы на свет

06:01 Ощадбанк блокирует пенсии клиентов — детали жалобы

05:05 Снег с дождем — прогноз погоды в Украине на сегодня

04:30 Не стать уклонистом — как законно отсрочить прибытие в ТЦК

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине