Ощадбанк не разблокирует пенсионерке счета, несмотря на постановление

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Граждане, являющиеся клиентами государственного "Ощадбанка", жалуются на отсутствие средств из-за затягивания банком разблокирования арестованного счета. Исполнительная служба направила соответствующее постановление полмесяца назад.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Как отмечается, клиентке пенсионного возраста банк заблокировал денежные средства. Несмотря на то, что есть постановление о разблокировании, финучреждение затягивает его снятие.

Решение поступило в конце сентября 2024 года. То есть женщина полмесяца незаконно не имеет доступа к собственным средствам.

В то время, как необходимо оплачивать текущие счета, продукты питания и медикаменты.

"Великолепный" банк. Пенсионная карточка до сих пор не разблокирована, хотя Укрпочта доставила постановление от Исполнительной службы еще 30.09. На горячей линии все время повторяют магическое "ждите". А за что пенсионерке покупать продукты и лекарства, платить коммуналку? Задача со звездочкой", — говорится в жалобе.

В банке отреагировали на сообщение, попросив предоставить личную информацию для "проверки наличия постановления в банке и статус его обработки".

Лимит на арестованные средства

Как известно, согласно нормам Нацбанка на снятие средств с арестованных счетов в течение месяца установлены лимиты.

До снятия разрешена сумма, которая не может превышать две минимальные зарплаты по состоянию на начало 2024 года. Тогда она выросла до 7,1 тыс. гривен, поэтому лимитированная сумма составляет 14,2 тыс. гривен.

В то же время, в случае появления постановления Исполнительной службы о доступе к средствам на заблокированном счете, банк должен выполнить решение в течение двух дней.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты Ощадбанка жалуются на проблемы с транзакциями. Один из мужчин получил на счет в банке материальную помощь от центра занятости в размере 15,9 тыс. гривен, но возникли трудности.

Также клиенты государственного банка жалуются на проблемы с блокировкой средств. Один из клиентов получил на карточку 1,979 млн гривен за проделанную работу, однако банк заблокировал его счет. Теперь мужчина требует взыскать с финансового учреждения пеню за неудобства.