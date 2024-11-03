Пенсионеры обращаются в суд из-за арестов счетов Ощадбанка

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка жалуются на проблемы с доступом к своим средствам. Так, женщина не смогла получить пенсию в размере 2 416 гривен, которая была перечислена на ее счет. Из банковской выписки она узнала, что на карту наложен арест по постановлению государственного исполнителя. Теперь клиент требует от банка компенсацию в размере 20 тысяч гривен.

Об этом говорится в решении Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области.

Читайте также:

Детали дела

В декабре 2022 года женщина не смогла получить свою пенсию в размере 2 416 гривен, которая поступила на ее счет. Согласно банковской выписке, на карту был наложен арест, а всю сумму пенсии направили на погашение задолженности.

Чтобы выяснить причины блокирования пенсионного счета, женщина обратилась в Ярмолинецкий отдел Государственной исполнительной службы Хмельницкого района. Там ей предоставили постановление об аресте средств, выданное 14 ноября 2022 года в рамках исполнительного производства.

В банковском учреждении отметили, что на счет клиентки поступали не только пенсионные выплаты, но и другие средства. 28 ноября 2022 года на исполнение постановления государственного исполнителя был наложен арест на остатки на его счету, которые соответствовали сумме взыскания, включая исполнительный сбор, вознаграждение частного исполнителя, расходы исполнительного производства, а также штрафы, которые составляли 7 685 гривен.

30 декабря 2022 года банк получил постановление о снятии ареста, и уже 3 января 2023 года, на следующий рабочий день, арест был отменен.

На судебном заседании женщина объяснила, что на ее карточку поступали не только пенсионные выплаты, а также субсидии и пособия по лечению, поскольку она делилась реквизитами своего счета с другими лицами. Она отметила, что моральный ущерб, причиненный Ощадбанком, заключается в бессонных ночах, сильном волнении и необходимости экономить на лекарствах, ведь он имеет инвалидность третьей группы.

Что решил суд

Суд отказал женщине в удовлетворении, поскольку она не обращалась с заявлением об открытии отдельного счета для зачисления исключительно пенсионных выплат и не заключала соответствующий дополнительный договор к своему действующему банковскому счету.

В судебном заседании подчеркнули, что банковский счет истицы является текущим и не относится к специальным счетам для пенсионных зачислений. Соответственно, он не может использоваться исключительно для средств, на которые запрещено налагать взыскание по закону.

В письме от Хмельницкого областного управления АО "Державний ощадний банк України" говорится о ненадлежащем обслуживании клиентки в местном отделении в пгт Ярмолинке, но не об аресте текущего счета.

Что еще нужно знать

Напомним, у клиентки Ощадбанка неизвестные списали со счета 6,5 тыс. гривен, однако банк отказался возвращать средства. Известно, на чью сторону встал суд.

Также мы писали, что у клиента Ощадбанка исчезли с карты 19 тыс. гривен, он обратился в финучреждение, однако ответа так и не получил по возврату средств. Точку по делу поставил суд.