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Ощадбанк безосновательно медлит со снятием арестов с денег переселенцев

5 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк затягивает снятие арестов с денежных средств — детали жалобы
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Госфинучреждение "Ощадбанк" затягивает с разблокировкой арестованных счетов на основе постановлений исполнительной службы. При этом клиенты являются переселенцами.

Об этом сообщается на портале "Минфин".

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Как отмечается в жалобе клиентки финучреждения, банк блокирует счета оперативно, тогда как снимать арест может неделями. Хотя на соответствующую процедуру отведено два дня.

"Я не понимаю этот банк, когда арест накладывают на счет в четыре утра, все у них хорошо. А как снять арест, с полученным письмом от частного исполнителя, с постановлением, которое есть у АСВП, то нет. Мало того, что ваши же сотрудники в отделении называют счет "социальным", а его снятие ареста? Ждите 3 дня, потом ждите 2 воскресенья (письмо идет), а потом возможно месяц или год. И главное никто ничего не знает", — написала клиентка.

Украинка возмущена, ведь страна в состоянии войны, люди потеряли свои дома, получают средства как переселенцы и на детей, однако банк спокойно может медлить с разблокировкой средств.

"У нас очередь, ждите. А законы… Законы тоже подождут. Вы там себя хорошо чувствуете? Мой банк — моя страна, свобода и ТД?!? У вас что касается клиентов отношение 0, что к своим сотрудникам 0. Не стыдно?", — подчеркнула женщина.

На портале много схожих жалоб. Пишут, что после арестов счетов исполнительной службой и выдачи исполнителями постановлений на определение текущих счетов и отправку в главные отделения Ощадбанка, оттуда нет реакции. Некоторые клиенты намерены коллективно обращаться в суд с жалобами.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Ощадбанк дал объяснение клиентам относительно срока действия платежных карточек, который подходит к концу 30 сентября 2024 года. С таким вопросом обращаются граждане.

Также сообщалось, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к средствам во время карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.

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