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Ощадбанк автоматически взимает с некоторых карт по 120 грн в год — детали

12 октября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк списывает с карт по 120 грн в год — какую услугу следует отключить
Карты Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы жалуются на действия государственного Ощадбанка. Так, одна из клиенток утверждает, что банк тайно списывает средства за одну из услуг, о существовании которой ее не поставили в известность.

Об этом сообщает портал "Минфин".

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Как отмечается в жалобе, женщина из Львовской области была неприятно удивлена, когда узнала, что банк ежемесячно автоматически списывал средства за смс-информирование.

Она отметила, что не заказывала такую услугу. В настройках подключено информирование о суммах, превышающих 1 тыс. грн. Оказалось, что финучреждение списывало круглогодично за услугу по 10 грн, то есть 120 грн в год.

"Худший банк с худшим обслуживанием. Крадут деньги за какое-то якобы смс-информирование. Я это не подключала! Год не пользовалась картой, не было никаких операций. В настройках у меня подключено информирование на платежи больше 1000 грн и все. И вот сегодня захожу и вижу, что банк весь этот год снимал себе по 10 грн ежемесячно… За что??? Я ничего не получала, картой не пользовалась, почему вы крадете средства? Позор вам", — говорится в жалобе.

Как не платить больше за смс-информирование

В госбанке смс-информирование платное. Однако можно воспользоваться альтернативным решением.

В финучреждении предусмотрено бесплатное информирование в чат-ботах банка или через сообщение на емейл.

Для того, чтобы подключить бесплатные пуш-сообщения в Telegram, Viber, нужно сделать несколько шагов. Это можно осуществить самостоятельно.

Для того, чтобы отключить смс-банкинг, нужно обратиться в любое отделение финучреждения и написать специальное заявление.

Что еще стоит знать

Напомним, в госфинучреждении "Ощадбанк" рассказали, как действовать в случае потери SIM-карты. В приложении следует настроить вход и подтверждение операций с помощью кода доступа или отпечатка пальца.

Также мы писали, что Ощадбанк взимает по 100 гривен комиссии. Это может произойти, если счет остается неактивным.

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