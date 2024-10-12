Ощадбанк списує з карток по 120 грн за рік — яку послугу слід вимкнути

Ощадбанк автоматично стягує з деяких карток по 120 грн за рік — деталі
Українці скаржаться на дії державного "Ощадбанку". Так, одна з клієнток стверджує, що банк таємно списує кошти за одну із послуг, про існування якої її не поставили до відома.
Про це інформує портал "Мінфін".
За яку послугу Ощадбанк стягує по 120 грн
Як наголошується у скарзі, жінка з Львівської області була неприємно здивована, коли дізналась, що банк щомісяця автоматично списував кошти за смс-інформування.
Вона зазначила, що не замовляла таку послугу. У налаштуваннях підключене інформування про суми, які перевищують 1 тис. грн. Виявилось, що фінустанова списувала цілий рік за послугу по 10 грн, тобто 120 грн за рік.
"Найгірший банк з найгіршим обслуговуванням. Крадуть гроші за якесь нібито смс-інформування. Я цього не підключала! Рік не користувалася картою, не було жодних операцій. В налаштуваннях у мене підключено інформування на платежі більше 1000 грн і все. І ось сьогодні заходжу і бачу, що банк весь цей рік знімав собі по 10 грн щомісяця… За що??? Я нічого не отримувала, картою не користувалася, чому ви крадете кошти? Такого нема в жодну іншому банку! Сором вам", — йдеться у скарзі.
Як не платити більше за смс-інформування
У держбанку смс-інформування платне. Проте можна скористатися альтернативним рішенням.
У фінустанові передбачене також безкоштовне інформування у чат-ботах банку або повідомлення на емейл.
Для того, щоб підключити безкоштовні пуш-повідомлення у Telegram, Viber, потрібно зробити кілька кроків. Це можна здійснити самостійно.
Для того, щоб вимкнути смс-банкінг, потрібно звернутися в будь-яке відділення фінустанови та написати спеціальну заяву.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у держфінустанови "Ощадбанк" розповіли, як діяти у разі втрати SIM-карти. У застосунку слід налаштувати вхід та підтвердження операцій за допомогою коду доступу чи відбитку пальця.
Також ми писали, що Ощадбанк стягує 100 гривень комісії. Це може статися, якщо рахунок залишається неактивним.
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