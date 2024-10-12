Ощадбанк списує з карток по 120 грн за рік — яку послугу слід вимкнути

Картки Ощадбанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці скаржаться на дії державного "Ощадбанку". Так, одна з клієнток стверджує, що банк таємно списує кошти за одну із послуг, про існування якої її не поставили до відома.

Про це інформує портал "Мінфін".

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За яку послугу Ощадбанк стягує по 120 грн

Як наголошується у скарзі, жінка з Львівської області була неприємно здивована, коли дізналась, що банк щомісяця автоматично списував кошти за смс-інформування.

Вона зазначила, що не замовляла таку послугу. У налаштуваннях підключене інформування про суми, які перевищують 1 тис. грн. Виявилось, що фінустанова списувала цілий рік за послугу по 10 грн, тобто 120 грн за рік.

"Найгірший банк з найгіршим обслуговуванням. Крадуть гроші за якесь нібито смс-інформування. Я цього не підключала! Рік не користувалася картою, не було жодних операцій. В налаштуваннях у мене підключено інформування на платежі більше 1000 грн і все. І ось сьогодні заходжу і бачу, що банк весь цей рік знімав собі по 10 грн щомісяця… За що??? Я нічого не отримувала, картою не користувалася, чому ви крадете кошти? Такого нема в жодну іншому банку! Сором вам", — йдеться у скарзі.

Як не платити більше за смс-інформування

У держбанку смс-інформування платне. Проте можна скористатися альтернативним рішенням.

У фінустанові передбачене також безкоштовне інформування у чат-ботах банку або повідомлення на емейл.

Для того, щоб підключити безкоштовні пуш-повідомлення у Telegram, Viber, потрібно зробити кілька кроків. Це можна здійснити самостійно.

Для того, щоб вимкнути смс-банкінг, потрібно звернутися в будь-яке відділення фінустанови та написати спеціальну заяву.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у держфінустанови "Ощадбанк" розповіли, як діяти у разі втрати SIM-карти. У застосунку слід налаштувати вхід та підтвердження операцій за допомогою коду доступу чи відбитку пальця.

Також ми писали, що Ощадбанк стягує 100 гривень комісії. Це може статися, якщо рахунок залишається неактивним.