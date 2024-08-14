Аренда недвижимости в Украине — ТОП-5 городов, где резко взлетели цены

Арендовать жилье в Украине стало дороже — ТОП-5 городов с высокими ценами
В Украине на рынке недвижимости продолжают расти цены даже на третий год войны. В частности, за последние полгода взлетела в стоимости аренда жилья в ряде городов.
Об этом свидетельствуют данные сервиса ЛУН.
Города со стремительной дороговизной аренды квартир
Аренда однокомнатных квартир в большинстве крупных городов за шесть месяцев года выросла на около 1 тыс. грн. Однако в столице снимать жилье стало значительно дороже — прирост составил 3 тыс. грн.
Лидирует в рейтинге с самыми высокими ценами на аренду однокомнатных квартир Львов. Там в среднем снять жилье стоит 17 тыс. грн в месяц. Столько же стоит аренда в Ужгороде. Далее в списке следует Киев, где за однокомнатную квартиру в среднем нужно отдать 15 тыс. грн. На третьей позиции — Ивано-Франковск, где жилье сдают в среднем за 13 тыс. грн. Столько же стоит аренда квартиры в Черновцах.
Винница, Ровно и Полтава — также в списке дороговизны аренды, где жилье сдают в среднем за 12 тыс. грн.
Самые низкие цены на востоке и юге страны из-за ситуации с безопасностью. Так, в Харькове стоит однушка 4 тыс. грн в месяц, в Николаеве — 5 тыс. грн, в Запорожье — 5,5 тыс. грн.
Что касается двухкомнатных квартир, то цены тоже подскочили. Дороже всего обойдется жилье снимать в Киеве — 20 тыс. грн в месяц. Во Львове и Ужгороде — 19 тыс. грн, в Днепре — 16 тыс. грн.
Во Львове за полгода такое жилье подорожало сразу на 4,8 тыс. грн, в Киеве и Ивано-Франковске — на 3 тыс. грн.
Что еще стоит знать
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Также писали, что на рынке недвижимости продолжают активно расти цены на жилье в западных регионах. В то же время на севере, востоке и частично в центре квартиры стали доступнее.
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