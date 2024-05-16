Стоимость аренды растет в ряде регионов — ТОП-3 лидера

Ключи от квартиры. Фото: Unsplush

В Украине в рейтинге регионов по дороговизне аренды жилья изменился лидер. С начала года средний размер оплаты однокомнатной квартиры вырос на около 4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным Госстата, всего в стране средняя плата за месячную аренду "однушки" выросла в апреле до 6,88 тыс. гривен. С начала года — на 4,2%.

В рейтинге изменился лидер по темпам подорожания жилья. На первое место снова вышла Львовская область, где аренда с начала года выросла наиболее существенно, опередив Закарпатскую, которая была впереди с начала 2023 года.

Замыкает тройку в рейтинге Ровенская область. Таким образом, наиболее активно растет стоимость аренды в западных областях страны.

Киев, до войны считавшийся безоговорочным лидером по дороговизне аренды, сейчас находится на четвертом месте.

Львовская область — 11,91 тыс. гривен;

Закарпатская — 11,77 тыс. гривен;

Ровенская область — до 9,74 тыс. гривен.

В то же время, самые низкие цены в областях, приближенных к фронту:

Херсонской — 2,83 тыс. гривен;

Сумской — 3,45 тыс. гривен;

Николаевской — 3,48 тыс. гривен.

Источник: данные Госстата

В прошлом году средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в Украине повысилась на 15,9%, до 6,6 тыс. гривен. На первом месте находилась Закарпатская область, где аренда прибавила в стоимости 46,2%.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году налог на недвижимость нужно платить за отчетный 2023 год. Однако некоторые категории украинцев будут освобождены от этой процедуры.

Также мы писали, что владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободиться.