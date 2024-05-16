Вартість оренди зростає в низці регіонів — ТОП-3 лідери

Ключі від квартири. Фото: Unsplush

В Україні у рейтингу регіонів за дорожнечею оренди житла змінився лідер. З початку року середній розмір оплати однокімнатної квартири зріс на близько 4%

Про це свідчать дані Держаної служби статистики.

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За даними Держстату, загалом в країні середня плата за місячну оренду однокімнатки зросла у квітні до 6,88 тис. гривень. З початку року - на 4,2%.

У рейтингу змінився лідер за темпами подорожчання житла. На перше місце знову вийшла Львівська область, де оренда з початку року зросла найсуттєвіше, випередивши Закарпатську, що була попереду з початку 2023 року.

Замикає трійку в рейтингу Рівненська область. Таким чином, найактивніше зростає вартість оренди у західних областях країни.

Київ, який до війни вважався беззаперечним лідером із дорожнечі оренди, зараз перебуває на четвертому місці.

Львівська область — 11,91 тис. гривень;

Закарпатська — 11,77 тис. гривень;

Рівненська область — до 9,74 тис. гривень.

Водночас, найнижчі ціни в областях, які наближені до фронту:

Херсонській — 2,83 тис. гривень;

Сумській — 3,45 тис. гривень;

Миколаївській — 3,48 тис. гривень.

Джерело: дані Держстату

Минулого року середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в Україні підвищилась на 15,9%, до 6,6 тис. гривень. На першому місці перебувала Закарпатська область, де оренда додала у вартості 46,2%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році податок на нерухомість потрібно платити за звітний 2023 рік. Однак деякі категорії українців будуть звільнені від цієї процедури.

Також ми писали, що власники земельних ділянок та паїв в Україні повинні сплачувати податки. Проте в деяких випадках від них можуть звільнити.