Цены на аренду в Польше в 2024 году — сколько стоит снять квартиру в Варшаве

Улица Варшавы. Фото: cheremuha.com

Украинские беженцы в Польше могут получить бесплатное жилье в течение 120 дней. После этого становится актуальным поиск и аренда квартиры. Найти варианты жилья этой стране можно благодаря специальным проектам или популярным ресурсам с объявлениями. Однако при поиске квартиры в Польше важно обратить внимание на особенности местного рынка недвижимости.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Польше в 2024 году, сколько стоит снять здесь жилье и как обезопасить себя при аренде квартиры.

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Сколько стоит арендовать 1-комнатную квартиру в Польше?

По данным польских порталов объявлений, цены на 1-комнатные квартиры в Варшаве стартуют от 1 тыс. злотых (около 9,5 тыс. гривен). Однако, следует отметить, что именно по такой цене в столице Польши можно арендовать либо отдельную комнату в квартире, либо небольшую квартиру-студию без кухни.

Цена аренды 1-комнатной квартиры в Варшаве. Источник: Otodom

Снять квартиру в Кракове в месяц можно также от 1000 злотых. По состоянию на конец января дешевле всего снять 1-комнатную квартиру в этом городе можно за 1100 злотых (около 10,5 тыс гривен). Однако это жилье не для семьи — арендодатель отметил, что в квартире может жить только один человек.

Цена аренды 1-комнатной квартиры в Кракове. Источник: Morizon

Аренда 1-комнатной квартиры во Вроцлаве на январь обойдется вам от 1 500 злотых. Самый дешевый вариант, который мы нашли, — 1400 злотых (около 13 тыс гривен).

Цена аренды 1-комнатной квартиры во Вроцлаве. Источник: Morizon

В Гданьске снять 1-комнатную квартиру обойдется дороже — от 2000 злотых (около 19 тыс. гривен). Плюс следует помнить, что кроме арендной платы обычно нужно платить еще и за коммунальные услуги, поэтому в месяц жилье будет обходиться дороже указанной суммы.

Цена аренды 1-комнатной квартиры в Гданьске. Источник: Otodom

Дешевле всего арендовать 1-комнатную квартиру в Польше по состоянию на конец января 2024 можно в городе Люблин. Например, снять небольшую квартиру-студию с мебелью и техникой там можно за 900 злотых в месяц (8,5 тыс. гривен).

Цена аренды 1-комнатной квартиры в Люблине. Источник: Morizon

За сколько можно арендовать 2-комнатную квартиру в Польше

В Варшаве снять двухкомнатную квартиру в месяц можно от 2000 злотых (около 19 тыс. гривен). Это без комиссионных риелтора и коммуналки.

Цена аренды 2-х комнатной квартиры в Варшаве. Источник: Morizon

Цены на "двушку" в Кракове стартуют от 1900 злотых (около 18 тыс. гривен), а во Вроцлаве снять такую же квартиру можно от 2200 (почти 21 тыс. гривен).

Цена аренды 2-комнатной квартиры в Кракове. Источник: Otodom

В Гданьске снять 2-комнатную квартиру обойдется дороже — от 2400 злотых (около 22,5 тыс. гривен).

Цена аренды 2-комнатной квартиры в Гданьске. Источник: Otodom

Стоимость аренды "двушки" в Люблине начинается с 2000 злотых в месяц. Это цена без комиссии агенту недвижимости и коммунальных услуг, но находится в центре города.

Цена аренды 2-х комнатной квартиры в Люблине. Источник: Morizon

Сколько стоит арендовать 3-х комнатную квартиру в Польше.

Нанять 3-комнатную в Варшаве в месяц обойдется вам от 4500 злотых (свыше 42 тыс. гривен).

Цена аренды трехкомнатной квартиры в Варшаве. Источник: Otodom

Цены за "трешку" в Кракове стартуют от 3000 злотых в месяц (около 28 тыс гривен).

Цена аренды 3-комнатной квартиры в Кракове. Источник: Otodom

Снять 3-комнатную квартиру в месяц во Вроцлаве стоит дешевле — около 2500 злотых (23,5 тыс гривен).

Цена аренды 3-х комнатной квартиры во Вроцлаве. Источник: Morizon

В Гданьске месячная аренда 3-комнатной квартиры обойдется вам от 3600 злотых (около 34 тыс. гривен).

Цена аренды 3-х комнатной квартиры в Гданьске. Источник: Otodom

Самый дешевый вариант мы нашли в Люблине – 2100 злотых в месяц за квартиру с тремя комнатами (около 20 тыс. гривен).

Цена аренды 3-х комнатной квартиры в Люблине. Источник: Morizon

Как обезопасить себя при аренде жилья в Польше

Чтобы вас не обманули нечестные владельцы квартиры, нужно учесть несколько нюансов еще на стадии подписания документов об аренде. В Польше особое внимание следует обращать на залог (кауцию), который нужно платить перед арендой жилья.

Кауция — это залог, который чаще всего равняется сумме месячной аренды. Этот залог вносят при подписании договора. Арендатор может получить кауцию обратно при выезде из квартиры, но при условии, что у жилья нет серьезных повреждений. Чтобы потом не было проблем с возвращением кауции, нужно убедиться в том, что этот пункт прописан в договоре. Надо иметь квитанцию о залоге и хранить ее. При плате нужно указать сумму и назначение, это должно отражаться в квитанции.

Согласно польскому закону, кауцию должны вернуть в течение 30 дней с момента выезда из арендуемого жилья. Отсчет начинается с того дня, когда арендодатель узнал, что арендатор уже уехал из жилья. Так что следует сообщить владельцу жилья в письменной форме, чтобы у тебя были доказательства.

Возвращение кауции — требование закона, а невыполнение этого требования — противоправное действие. Надо написать письмо арендодателю о возврате кауции, так у вас будет доказательство, что вы просили вернуть деньги. Можно обратиться в суд. Для процесса нужно предоставить доказательства по делу: договор, факт оплаты кауции (квитанции), попытку досудебного урегулирования (письмо арендодателю).

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