Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Робота в Польщі для українських біженців — як влаштуватися та скільки платять arrow

Робота в Польщі для українських біженців — як влаштуватися та скільки платять

25 січня 2024 13:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Скільки можна заробити на роботі в Польщі у 2024 році
Біженці з України у Польщі. Фото: AFP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські біженці отримують вільний доступ до ринку праці Європи. Таким чином, для багатьох переселенців з України вибір країни прихистку стає важливим не лише через соціальну допомогу, але й через можливість успішного працевлаштування. Правила щодо трудової зайнятості для біженців відрізняються в різних країнах, і це стає ключовим фактором у виборі того, де вони планують оселитися та здобувати засоби до існування.

Новини.LIVE зібрали актуальні вакансії та зарплати у Польщі, які можуть зацікавити українських біженців.

Читайте також:

Як легально влаштуватися на роботу у Польщі

Тимчасовим захистом у ЄС в кінці листопада 2023 року користувалися 4,27 мільйона людей із України. Євросоюз продовжив термін захисту для українців до 2025 року, що надає доступ до легального працевлаштування без додаткових дозволів. Наразі в Польщі також можуть легально перебувати і працювати українці, якщо останній день їхнього легального перебування у Польщі припадає на період з 24 лютого 2022 року незалежно від того, чи мають вони PESEL UKR. 

"Якщо ви є громадянином України і легально в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року, ви можете працювати в нашій країні. Вам не потрібно отримувати дозвіл на роботу для іноземця. Усі формальності, пов’язані з вашим легальним працевлаштуванням, несе роботодавець", — сказано на порталі Уряду Польщі.

Хто може легально працювати в Польщі:

  • громадянини України, які через загрозу війни легально в’їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року,
  • громадяни України, які проживають на території Польщі легально — на підставі візи, посвідки на проживання, єдиного дозволу.

Яку роботу можна знайти у Польщі без знання мови

Найбільше вакансій для українців без знання польської мови та досвіду роботи пропонують у логістиці, зокрема на складах з одягом та продуктами (комплектація та пакування посилок). Також, є пропозиції від підприємств харчової та переробної промисловості. Зарплата на таких роботах в середньому 4000-5500 злотих (37,2-51 тисяча гривень) на руки.

null
Вакансія у м. Гдиня. Джерело: layboard.com

Найпопулярнішими вакансіями серед українців є виробництво м’ясної та рибної продукції, робота в готелях та на кухні.

Також має попит робота:

  • у пекарнях;
  • у закладах харчування;
  • на складах;
  • на виробництвах заморожування овочів та фруктів;
  • на виробництвах компонентів електронної техніки;
  • на виготовленні будівельних матеріалів.
null
Вакансія у м. Варшава. Джерело: layboard.com

Чоловікам без знання мови у Польщі можна влаштуватися кур'єром. Наприклад, у місті Бельсько-Бяла на такій посаді обіцяють можливість отримувати до 10 тис злотих.

null
Вакансія у м. Бельсько-Бяла. Джерело: layboard.com

Ще українські біженці можуть знайти роботу у сервісі таксі. На сайті вакансій повідомляють, що водії без знання польської можуть отримувати від 5 тис злотих стабільного доходу.

null
Вакансія у м. Вроцлав. Джерело: layboard.com

Українки, які виїхали до Польщі, без знання мови можуть влаштуватися на роботу у готелі. Наприклад, у місті Вісла шукають покоївок з оплатою у 5 тис злотих.

null
Вакансія у м. Вісла. Джерело: layboard.com

Також жінки з України можуть знайти роботу у сфері краси. У місті Щецін, не володіючи польською, можна влаштуватися перукарем або майстром манікюру та отримувати близько 7 тис злотих.

null
Вакансія у м. Щецін. Джерело: layboard.com

Нагадаємо, що Уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України лише до вересня 2024 року, продовживши дію закону з березня ще на шість місяців. Це пов'язано з тим, що часткову державну оплату харчування та утримання українських біженців в спеціалізованих центрах ніхто не контролює.

Польща
зарплати
робота
гроші
біженці
ринок праці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі