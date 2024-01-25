Скільки можна заробити на роботі в Польщі у 2024 році

Біженці з України у Польщі. Фото: AFP

Українські біженці отримують вільний доступ до ринку праці Європи. Таким чином, для багатьох переселенців з України вибір країни прихистку стає важливим не лише через соціальну допомогу, але й через можливість успішного працевлаштування. Правила щодо трудової зайнятості для біженців відрізняються в різних країнах, і це стає ключовим фактором у виборі того, де вони планують оселитися та здобувати засоби до існування.

Новини.LIVE зібрали актуальні вакансії та зарплати у Польщі, які можуть зацікавити українських біженців.

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Як легально влаштуватися на роботу у Польщі

Тимчасовим захистом у ЄС в кінці листопада 2023 року користувалися 4,27 мільйона людей із України. Євросоюз продовжив термін захисту для українців до 2025 року, що надає доступ до легального працевлаштування без додаткових дозволів. Наразі в Польщі також можуть легально перебувати і працювати українці, якщо останній день їхнього легального перебування у Польщі припадає на період з 24 лютого 2022 року незалежно від того, чи мають вони PESEL UKR.

"Якщо ви є громадянином України і легально в’їхали в Польщу з 24 лютого 2022 року, ви можете працювати в нашій країні. Вам не потрібно отримувати дозвіл на роботу для іноземця. Усі формальності, пов’язані з вашим легальним працевлаштуванням, несе роботодавець", — сказано на порталі Уряду Польщі.

Хто може легально працювати в Польщі:

громадянини України, які через загрозу війни легально в’їхали на територію Польщі з 24 лютого 2022 року,

громадяни України, які проживають на території Польщі легально — на підставі візи, посвідки на проживання, єдиного дозволу.

Яку роботу можна знайти у Польщі без знання мови

Найбільше вакансій для українців без знання польської мови та досвіду роботи пропонують у логістиці, зокрема на складах з одягом та продуктами (комплектація та пакування посилок). Також, є пропозиції від підприємств харчової та переробної промисловості. Зарплата на таких роботах в середньому 4000-5500 злотих (37,2-51 тисяча гривень) на руки.

Вакансія у м. Гдиня. Джерело: layboard.com

Найпопулярнішими вакансіями серед українців є виробництво м’ясної та рибної продукції, робота в готелях та на кухні.

Також має попит робота:

у пекарнях;

у закладах харчування;

на складах;

на виробництвах заморожування овочів та фруктів;

на виробництвах компонентів електронної техніки;

на виготовленні будівельних матеріалів.

Вакансія у м. Варшава. Джерело: layboard.com

Чоловікам без знання мови у Польщі можна влаштуватися кур'єром. Наприклад, у місті Бельсько-Бяла на такій посаді обіцяють можливість отримувати до 10 тис злотих.

Вакансія у м. Бельсько-Бяла. Джерело: layboard.com

Ще українські біженці можуть знайти роботу у сервісі таксі. На сайті вакансій повідомляють, що водії без знання польської можуть отримувати від 5 тис злотих стабільного доходу.

Вакансія у м. Вроцлав. Джерело: layboard.com

Українки, які виїхали до Польщі, без знання мови можуть влаштуватися на роботу у готелі. Наприклад, у місті Вісла шукають покоївок з оплатою у 5 тис злотих.

Вакансія у м. Вісла. Джерело: layboard.com

Також жінки з України можуть знайти роботу у сфері краси. У місті Щецін, не володіючи польською, можна влаштуватися перукарем або майстром манікюру та отримувати близько 7 тис злотих.

Вакансія у м. Щецін. Джерело: layboard.com

Нагадаємо, що Уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України лише до вересня 2024 року, продовживши дію закону з березня ще на шість місяців. Це пов'язано з тим, що часткову державну оплату харчування та утримання українських біженців в спеціалізованих центрах ніхто не контролює.