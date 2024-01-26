Ціни на оренду в Польщі у 2024 році — скільки коштує зняти квартиру в Варшаві

Площа у Варшаві. Фото: Delfi

Українські біженці у Польщі можуть отримати безкоштовне житло упродовж 120 днів. Після цього стає акутальним пошук та оренда квартири. Знайти варіанти житла цій країні можна завдяки спеціальним проєктам або популярним ресурсам з оголошеннями. Однак при пошуку квартири у Польщі важливо звернути увагу на особливості місцевого ринку нерухомості.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Польщі в 2024 році, скільки коштує зняти тут житло, та як убезпечити себе при оренді квартири.

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Скільки коштує орендувати 1-кімнатну квартиру у Польщі

За даними польських порталів оголошень, ціни на 1-кімнатні квартири у Варшаві стартують від 1 тис злотих (близько 9,5 тис гривень). Проте, слід зауважити, що саме за таку ціну у столиці Польщі можна орендувати або окрему кімнату в квартирі, або ж невеличку квартиру-студію без кухні.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Варшаві. Джерело: Otodom

Зняти квартиру у Кракові на місяць також можна від 1000 злотих. Станом на кінець січня найдешевше винайняти 1-кімнатну квартиру у цьому місті можна за 1100 злотих (близько 10,5 тис гривень). Проте це житло не для сім'ї — орендодавець позначив, що у квартирі може жити лише одна людина.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Кракові. Джерело: Morizon

Оренда 1-кімнатної квартири у Вроцлаві станом на січень обійдеться вам від 1 500 злотих. Найдешевший варіант, який ми знайшли, — 1400 злотих (близько 13 тис гривень).

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Вроцлаві. Джерело: Morizon

У Гданську винайняти 1-кімнатну квартиру обійдеться дорожче — від 2000 злотих (майже 19 тис гривень). Плюс, слід пам'ятати, що окрім орендної плати зазвичай потрібно платити ще й за комунальні послуги, тому у місяць житло буде обходитися дорожче вказаної суми.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Гданську. Джерело: Otodom

Дешевше всього орендувати 1-кімнатну квартиру у Польщі станом на кінець січня 2024 року можна у місті Люблин. Наприклад, зняти невеличку квартиру-студію з меблями та технікою там можна за 900 злотих за місяць(8,5 тис гривень).

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Люблині. Джерело: Morizon

За скільки можна орендувати 2-кімнатну квартиру у Польщі

У Варшаві зняти 2-кімнатну квартиру на місяць можна від 2000 злотих. Це без комісійних рієлтору та комуналки.

Ціна оренди 2-кімнатної квартири у Варшаві. Джерело: Morizon

Ціни на "двушку" у Кракові стартують від 1900 злотих (близько 18 тис гривень), а у Вроцлаві можна винайняти таку квартиру можна від 2200 (майже 21 тис гривень).

Ціна оренди 2-кімнатної квартири у Кракові. Джерело: Otodom

У Гданську винайняти 2-кімнатну квартиру обійдеться дорожче — від 2400 злотих (близько 22,5 тис гривень).

Ціна оренди 2-кімнатної квартири у Гданську. Джерело: Otodom

Вартість оренди "двушки" у Люблині починається з 2000 злотих на місяць. Це ціна без комісії агенту нерухомості та комунальних послуг, проте знаходиться у центрі міста.

Ціна оренди 2-кімнатної квартири у Люблині. Джерело: Morizon

Скільки коштує орендувати 3-кімнатну квартиру у Польщі

Винайняти 3-кімнатну у Варшаві на місяць обійдеться вам від 4500 злотих (понад 42 тис гривень).

Ціна оренди 3-кімнатної квартири у Варшаві. Джерело: Otodom

Ціни за "трьошку" у Кракові стартують від 3000 злотих на місяць (близько 28 тис гривень).

Ціна оренди 3-кімнатної квартири у Кракові. Джерело: Otodom

Зняти 3-кімнатну квартиру на місяць у Вроцлаві коштує дешевше — близько 2500 злотих (23,5 тис гривень).

Ціна оренди 3-кімнатної квартири у Вроцлаві. Джерело: Morizon

У Гданську місячна оренда 3-кімнатної квартири обійдеться вам від 3600 злотих (майже 34 тис гривень).

Ціна оренди 3-кімнатної квартири у Гданську. Джерело: Otodom

Найдешевший варінт ми знайшли у Люблині — 2100 злотих на місяць за квартиру з трьома кімнатами (близько 20 тис гривень).

Ціна оренди 3-кімнатної квартири у Люблині. Джерело: Morizon

Як убезпечити себе при оренді житла у Польщі

Щоб вас не ошукали нечесні власники квартири, потрібно врахувати кілька нюансів ще на стадії підписання документів про оренду. У Польщі особливу увагу потрібно звертати на заставу (кауцію), яку потрібно платити перед орендою житла.

Кауція — це застава, яка найчастіше дорівнює сумі місячної оренди. Цю заставу вносять під час підписання договору. Орендатор може отримати кауцію назад при виїзді з квартири, але за умови, що у житлі немає серйозних пошкоджень. Щоб потім не було проблем з поверненням кауції, треба переконатися, що цей пункт прописаний у договорі. Треба мати квитанцію про заставу та зберігати її. При платі треба вказати суму та призначення, це має відображатися у квитанції.

Згідно з польським законом, кауцію мають повернути протягом 30 днів з моменту виїзду з орендованого житла. Відлік починається саме з того дня, коли орендодавець дізнався, що орендар уже виїхав з житла. Тож варто повідомити власника житла у письмовій формі, щоб у тебе були докази.

Повернення кауції — вимога закону, а невиконання цієї вимоги — протиправна дія. Треба написати листа орендодавцю про повернення кауції, так у вас буде доказ, що ви просили повернути кошти. Можна звернутися до суду. Для процесу потрібно надати наявні докази по справі: договір, факт оплати кауції (квитанції), спробу досудового врегулювання (лист орендодавцю).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легально влаштуватися на роботу у Польщі біженцям з України. Ми зібрали актуальні вакансії та зарплати, які можуть зацікавити українських переселенців у цій країні.