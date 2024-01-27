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Аренда жилья в Германии — за сколько можно снять квартиру в 2024 году

27 января 2024 18:42
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Ирина Шпак
редактор
Цены на аренду в Германии в 2024 году — сколько стоит снять квартиру в Берлине
Площадь Франкфурта-на-Майне. Фото: Pixabay
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Германия приняла около миллиона украинских беженцев. Многих разместили во временном жилье, но после этого нужно самому искать и снять квартиру. Найти варианты жилья в этой стране можно благодаря специальным проектам или популярным ресурсам с объявлениями. Однако при поиске квартиры в Германии важно обратить внимание на особенности местного рынка недвижимости.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Германии в 2024 году, сколько стоит снять здесь жилье и как обезопасить себя при аренде квартиры.

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Украинские беженцы, желающие найти жилье в Германии, могут подать заявку на странице проекта HelpingWalls (Helfende Wände). По этой ссылке можно:

  • искать жилье и отправить заявку;
  • проследить статус всех заявлений на поиск жилья;
  • если заявка будет принята арендодателем, беженец получит еще один запрос для подтверждения заинтересованности;
  • обменяться контактами и согласовать все детали перед заселением.

Также на платформе для украинских беженцев предлагаются варианты жилья за оплату и бесплатное проживание.

Цены на недвижимость в разных регионах Германии

Аренда квартир в Германии обойдется в среднем в 600-700 евро. Стоимость объектов зависит от расположения, площади, удобств и инфраструктуры. Кроме квартир в стране можно снять место в жилом союзе или личных апартаментах.

Союз является аналогом коммунальных квартир с общими санузлом и кухней. Такой вариант обойдется в 500-600 евро в месяц. Апартаменты — это жилье малой площади — от 900 евро в месяц. Квартира с мебелью будет стоить от 1000 евро.

Самые высокие и низкие цены на аренду жилья в Германии

Самая дорогая аренда в Мюнхене. Комната там обойдется в 600-700 евро. Следом за этим дорогим городом идут Берлин, Франкфурт и Гамбург — за отдельную комнату там нужно заплатить около 500 евро.

Самое дешевое жилье предлагают в регионе Саксония-Анхальт. В Магдебурге комната обойдется в 200-300 евро. В Эрфурте, Лейпциге и Падерборне — 305–320 евро.

Цены на квартиры в Берлине

В столице Германии традиционно больше всего предложений недвижимости. Цены на жилье варьируются от 700 до 3500 евро. Коммунальные платежи обычно включаются в стоимость аренды.

Митте — центральный район, Кройцберг – район, популярный среди молодежи и студентов. В Нойкельне много кафе и парков. Фридрихсхайн подойдет для молодых семей и пожилых людей — это спальный район. Пренцлауэр-берг — тихий семейный район.

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Цена аренды 1-комнатной квартиры в Берлине. Источник: wunderflats.com

Сколько стоит аренда жилья в Мюнхене

Цены на жилье здесь выше, чем в Берлине, примерно на 40%. Квартира с мебелью обойдется минимум в 1000 евро, а с коммунальными платежами цена вырастет до 1300 евро.

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Цена аренды 1-комнатной квартиры в Мюнхене. Источник: HomeCompany

Цены на квартиры в Гамбурге

Это самый большой морской порт страны и второй по размеру город Германии. Население — более 5 млн человек. Там много вариантов жилья — от старых домов в пригороде до квартир в центре города. Стоимость аренды — от 400 до 7000 евро. Средняя цена за квартиру с мебелью — 1000-1500 евро.

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Цена аренды 1-комнатной квартиры в Гамбурге. Источник: wunderflats.com

За сколько можно снять квартиру в Лейпциге

Один из самых комфортных регионов страны. Снять квартиру в Лейпциге можно за 1000–3000 евро. Однокомнатные доступны и по 400–550 евро без коммунальных платежей, однако обычно это комната в квартире с большим количеством комнат.

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Цена аренды 1-комнатной квартиры в Лейпциге. Источник: Nestpick

Аренда квартир во Франкфурте

Меблированные квартиры в городе стоят от 700 до 2000 евро. Цена в зависимости от количества комнат и удобств может возрасти до 7000 евро.

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Цена аренды 1-комнатной квартиры во Франкфурте. Источник: HomeCompany

Напомним, ранее мы писали о том, как легально устроиться на работу в Германии беженцам из Украины. Мы собрали актуальные вакансии и зарплаты, которые могут заинтересовать переселенцев в этой стране.

Мы также сообщали о том, что в 2024 году украинским беженцам в Германии изменили размер финансовой помощи. В текущем году размер социальной помощи и помощи гражданам выросли на 12%.

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