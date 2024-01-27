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Виплати українським біженцям — скільки можна отримати у Німеччині у 2024 році

27 січня 2024 12:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українські біженці в Німеччині будуть отримувати більше грошей у 2024 році
Європейська валюта у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські біженці продовжують перебувати у Німеччині — дехто шукає роботу й працює, проте деякі люди живуть на допомогу від держави. Так, у 2024 році українські біженці у Німеччині будуть отримувати збільшені щомісячні виплати.

Про це повідомляє пресслужба Федерального уряду Німеччини.

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Скільки грошей будуть платити українським біженцям у Німеччині у 2024 році

В повідомленні сказано, що підтримка українцям надається в рамках проєкту допомоги з безробіття. Її отримують усі мешканці Німеччини, чий дохід складає менше прожиткового мінімуму та які не мають роботи. З 1 січня 2024 року розмір соціальної допомоги та допомоги громадянам зросли на 12%.

Отже, у 2024 року суми виплат будуть становити:

  • для батьків-одинаків чи самотніх дорослих — 563 євро (раніше 502 євро) ;
  • для дітей до шести років — 357 євро (раніше 318 євро);
  • для дітей віком від семи до 14 років — 390 євро (раніше 348 євро);
  • для дітей віком від 15 до 18 років — 471 євро (раніше 420 євро).

Важливо знати, що під час нарахування виплат беруть до уваги суми витрат на житло, доходи та інші активи.

Для осіб, які отримують пільгові виплати на житло, є змога оформити субсидію на оплату комунальних послуг. Вона розподіляється відповідно до кількості членів родини, що мешкають разом:

  • на одну особу 415 євро
  • для двох осіб 540 євро
  • за кожну наступну особу 100 євро

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні влада оптимізує виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у 2024 році. Більшості переселенців будуть змушені відмовити у підтримці через вимоги міжнародних партнерів щодо скорочення витрат дефіцитного бюджету.

Ми також писали про те, що Організація Об'єднаних Націй запросила $4,2 млрд для підтримки України. З них $1,1 млрд будуть спрямовані на допомогу біженцям і громадам, які їх приймають.

Німеччина
війна
виплати
фінансова допомога
біженці
переселенці
гроші
війна в Україні

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