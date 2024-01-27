Ціни на оренду у Німеччині у 2024 році — скільки коштує зняти квартиру в Берліні

Площа Франкфурту-на-Майні. Фото: Pixabay

Німеччина прийняла близько мільйона українських біженців. Багатьох розмістили у тимчасовому житлі, але після цього потрібно самому шукати та винаймати квартиру. Знайти варіанти житла у цій країні можна завдяки спеціальним проєктам або популярним ресурсам з оголошеннями. Однак при пошуку квартири у Німеччині важливо звернути увагу на особливості місцевого ринку нерухомості.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Німеччині в 2024 році, скільки коштує зняти тут житло, та як убезпечити себе при оренді квартири.

Читайте також:

Як біженцям з України знайти безпечне житло у Німеччині

Українські біженці, які хочуть знайти житло у Німеччині, можуть подати заявку на сторінці проєкту HelpingWalls (Helfende Wände). За цим посиланням можна:

шукати житло і відправити заявку;

прослідкувати статус усіх заяв на пошук житла;

якщо заявка буде прийнята орендодавцем, біженець отримає ще один запит на підтвердження зацікавленості;

обмінятись контактами та погодити усі деталі перед заселенням.

Також на платформі для українських біженців пропонуються варіанти житла за оплату та безплатне проживання.

Ціни на нерухомість у різних регіонах Німеччини

Оренда квартир у Німеччині коштуватиме у середньому 600-700 євро. Вартість об'єктів залежатиме від розташування, площі, зручностей та інфраструктури. Окрім квартир, у країні можна зняти місце у житловому союзі чи особистих апартаментах.

Союз є аналогом комунальних квартир з загальними санвузлом та кухнею. Такий варіант коштуватиме 500-600 євро на місяць. Апартаменти — це житло малої площі — від 9000 євро на місяць. Квартира з меблями коштуватиме від 1000 євро.

Найвищі та найнижчі ціни на оренду житла у Німеччині

Найдорожча оренда в Мюнхені. Кімната там коштуватиме 600-700 євро. Слідом за цим дорогим містом йдуть Берлін, Франкфурт і Гамбург – за окрему кімнату там потрібно заплатити близько 500 євро.

Найдешевше житло пропонують у регіоні Саксонія-Ангальт. У Магдебурзі кімната коштуватиме 200-300 євро. В Ерфурті, Лейпцигу та Падерборн — 305–320 євро.

Ціни на квартири у Берліні

У столиці Німеччини традиційно найбільше пропозицій нерухомості. Ціни на житло варіюються від 700 до 3500 євро. Комунальні платежі зазвичай входять у вартість оренди.

Мітте – центральний район, Кройцберг – район, популярний серед молоді та студентів. У Нойкельні багато кафе та парків. Фрідріхсхайн підійде для молодих сімей та людей похилого віку – це спальний район. Пренцлауер-Берг – тихий сімейний район.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Берліні. Джерело: wunderflats.com

Скільки коштує оренда житла у Мюнхені

Ціни на житло тут вищі, ніж у Берлині приблизно на 40%. Квартира з меблями коштуватиме мінімум 1000 євро, а з комунальними платежами ціна зросте до 1300 євро.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Мюнхені. Джерело: HomeCompany

Ціни на квартири у Гамбурзі

Це найбільший морський порт країни та друге за розміром місто Німеччини. Населення – понад 5 млн осіб. Там багато варіантів житла – від старих будинків у передмісті до квартир у центрі міста. Вартість оренди – від 400 до 7000 євро. Середня ціна за квартиру з меблями – 1000-1500 євро.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Гамбурзі. Джерело: wunderflats.com

За скільки можна зняти квартиру у Лейпцигу

Один із найкомфортніших регіонів країни. Зняти квартиру у Лейпцигу можна за 1000-3000 євро. Однокімнатні доступні і по 400-550 євро без комунальних платежів, проте зазвичай це кімната у квартирі з більшою кількістю кімнат.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Лейпцигу. Джерело: Nestpick

Оренда житла у Франкфурті

Мебльовані квартири у місті коштують від 700 до 2000 євро. Ціна в залежності від кількості кімнат та зручностей може зрости до 7000 євро.

Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Франкфурті. Джерело: HomeCompany

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легально влаштуватися на роботу у Німеччині біженцям з України. Ми зібрали актуальні вакансії та зарплати, які можуть зацікавити українських переселенців у цій країні.

Ми також повідомляли про те, що у 2024 році українським біженцям у Німеччині змінили розмір фінансової допомоги. Цього року розмір соціальної допомоги та допомоги громадянам зросли на 12%.