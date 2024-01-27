Ціни на оренду у Німеччині у 2024 році — скільки коштує зняти квартиру в Берліні

Оренда житла у Німеччині — за скільки можна зняти квартиру у 2024 році
Німеччина прийняла близько мільйона українських біженців. Багатьох розмістили у тимчасовому житлі, але після цього потрібно самому шукати та винаймати квартиру. Знайти варіанти житла у цій країні можна завдяки спеціальним проєктам або популярним ресурсам з оголошеннями. Однак при пошуку квартири у Німеччині важливо звернути увагу на особливості місцевого ринку нерухомості.
Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Німеччині в 2024 році, скільки коштує зняти тут житло, та як убезпечити себе при оренді квартири.
Як біженцям з України знайти безпечне житло у Німеччині
Українські біженці, які хочуть знайти житло у Німеччині, можуть подати заявку на сторінці проєкту HelpingWalls (Helfende Wände). За цим посиланням можна:
- шукати житло і відправити заявку;
- прослідкувати статус усіх заяв на пошук житла;
- якщо заявка буде прийнята орендодавцем, біженець отримає ще один запит на підтвердження зацікавленості;
- обмінятись контактами та погодити усі деталі перед заселенням.
Також на платформі для українських біженців пропонуються варіанти житла за оплату та безплатне проживання.
Ціни на нерухомість у різних регіонах Німеччини
Оренда квартир у Німеччині коштуватиме у середньому 600-700 євро. Вартість об'єктів залежатиме від розташування, площі, зручностей та інфраструктури. Окрім квартир, у країні можна зняти місце у житловому союзі чи особистих апартаментах.
Союз є аналогом комунальних квартир з загальними санвузлом та кухнею. Такий варіант коштуватиме 500-600 євро на місяць. Апартаменти — це житло малої площі — від 9000 євро на місяць. Квартира з меблями коштуватиме від 1000 євро.
Найвищі та найнижчі ціни на оренду житла у Німеччині
Найдорожча оренда в Мюнхені. Кімната там коштуватиме 600-700 євро. Слідом за цим дорогим містом йдуть Берлін, Франкфурт і Гамбург – за окрему кімнату там потрібно заплатити близько 500 євро.
Найдешевше житло пропонують у регіоні Саксонія-Ангальт. У Магдебурзі кімната коштуватиме 200-300 євро. В Ерфурті, Лейпцигу та Падерборн — 305–320 євро.
Ціни на квартири у Берліні
У столиці Німеччини традиційно найбільше пропозицій нерухомості. Ціни на житло варіюються від 700 до 3500 євро. Комунальні платежі зазвичай входять у вартість оренди.
Мітте – центральний район, Кройцберг – район, популярний серед молоді та студентів. У Нойкельні багато кафе та парків. Фрідріхсхайн підійде для молодих сімей та людей похилого віку – це спальний район. Пренцлауер-Берг – тихий сімейний район.
Скільки коштує оренда житла у Мюнхені
Ціни на житло тут вищі, ніж у Берлині приблизно на 40%. Квартира з меблями коштуватиме мінімум 1000 євро, а з комунальними платежами ціна зросте до 1300 євро.
Ціни на квартири у Гамбурзі
Це найбільший морський порт країни та друге за розміром місто Німеччини. Населення – понад 5 млн осіб. Там багато варіантів житла – від старих будинків у передмісті до квартир у центрі міста. Вартість оренди – від 400 до 7000 євро. Середня ціна за квартиру з меблями – 1000-1500 євро.
За скільки можна зняти квартиру у Лейпцигу
Один із найкомфортніших регіонів країни. Зняти квартиру у Лейпцигу можна за 1000-3000 євро. Однокімнатні доступні і по 400-550 євро без комунальних платежів, проте зазвичай це кімната у квартирі з більшою кількістю кімнат.
Оренда житла у Франкфурті
Мебльовані квартири у місті коштують від 700 до 2000 євро. Ціна в залежності від кількості кімнат та зручностей може зрости до 7000 євро.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легально влаштуватися на роботу у Німеччині біженцям з України. Ми зібрали актуальні вакансії та зарплати, які можуть зацікавити українських переселенців у цій країні.
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