Компенсация за аренду жилья для защитников — как Кабмин упростил процедуру выплат

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине изменят процедуру предоставления военным компенсации за аренду жилья. Соответствующее постановление принял Кабинет министров во время заседания в среду, 18 июня.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

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Что изменится

По информации Алексея Гончаренко, порядок выплат денежной компенсации за наем (аренду) жилья изменится для:

военных;

ветеранов;

других граждан, которые защищали Украину.

Так, защитники смогут подавать заявление на компенсацию через ЦПАу— независимо от места регистрации или фактического проживания. Также правительство:

введет электронный формат подачи документов;

упростит процедуру для полицейских, спасателей, военных, которые еще не получили статус участника боевых действий;

внедрит алгоритм передачи документов между ЦПАУ и органами ветеранской политики.

"Цель — сделать процесс проще и доступнее для тех, кто защищает страну", — отметил в своем сообщении Алексей Гончаренко.

Кому выплачивают компенсацию за аренду жилья

В правительственном постановлении №252 от 7 марта 2025 года указано, что сейчас денежная компенсация доступна:

мобилизованным после 24 февраля 2022 года, которые на момент аренды жилья уже уволились из армии, но еще не получили УБД;

полицейским, рядовому и начальствующему составу службы гражданской защиты, который на момент аренды жилья уже уволены с военной службы, но еще не получили УБД;

участникам боевых действий, у которых в удостоверении как основание получения статуса указано п. 19 ч. 1 ст. 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

людям с инвалидностью вследствие войны, у которых в удостоверении как основание получения статуса указано п. 11 ч. 2 ст. 7 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

При этом для получения выплат существуют определенные условия. Так, расходы на аренду жилья компенсируют, если:

военный владеет поврежденным или уничтоженным в результате боевых действий жильем, при условии, что эта информация есть в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества или по которому органы местного самоуправления подавали документальное подтверждение соответствующего факта;

у военного есть жилье на временно оккупированных территориях или на территориях, где происходят боевые действия;

защитник находится на амбулаторной реабилитации на расстоянии более 15 км от адреса места жительства.

Размер ежемесячной компенсации в 2025 году является следующим:

в Днепре, Киеве, Львове и Одессе защитникам выплачивают по 6 056 тыс. грн;

в областных центрах — по 4 542 грн;

в других населенных пунктах — по 3 028 грн.

Ранее стало известно, что в июле 2025 года военнослужащим в Вооруженных силах Украины проиндексируют выплаты. Также за защитниками сохранят начисления вознаграждений и доплат. Узнавайте также, кто имеет право на двойное денежное обеспечение в ВСУ в июле 2025 года.