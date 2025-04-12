Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — кто входит в состав домохозяйства в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В 2025 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине начали получать от государства новую помощь — субсидию на аренду жилья. Программа рассчитана на тех украинцев, которые нуждаются в жилье, но из-за финансовых трудностей не могут арендовать комнату или квартиру за собственные средства.

Тем временем в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области рассказали, могут ли учесть в состав домохозяйства для назначения субсидии человека, который не состоит в браке с нанимателем.

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Как отмечается, в состав домохозяйства ВПЛ, который арендует жилье, входят все люди, проживающие в арендованном помещении, и с которым наниматель связан родственными связями. Ими могут быть:

женщина или мужчина, которые не состоят в браке, но живут одной семьей;

лица, которые через суд установили факт проживания одной семьей;

люди, не связанные родственными узами.

Как оформить субсидию на аренду жилья

Это можно сделать:

онлайн — на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, использовав квалифицированную электронную подпись (КЭП), которая должна быть как у нанимателя, так и у наймодателя;

лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины или в центре предоставления административных услуг.

О чем еще надо знать

11 апреля 2025 года Кабмин расширил программу по предоставлению субсидии на аренду жилья ВПЛ. Правительство, в частности, позволило украинцам сдавать в аренду комнаты в квартирах и частных жилых домах. К тому же сдавать в аренду жилые помещения отныне могут владельцы независимо от формы собственности.

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