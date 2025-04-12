Субсидія на оренду житла для ВПО — хто входить до складу домогосподарства у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

У 2025 році внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні почали отримувати від держави нову допомогу — субсидію на оренду житла. Програма розрахована на тих українців, які потребують житла, але через фінансові труднощі не можуть орендувати кімнату чи квартиру за власні кошти.

Тим часом у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Донецькій області розповіли, чи можуть врахувати до складу домогосподарства для призначення субсидії людину, яка не перебуває в шлюбі з наймачем.

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Як зазначається, до складу домогосподарства ВПО, яка орендує житло, входять усі люди, які живуть в орендованому приміщенні та з яким наймач пов’язаний родинними зв’язками. Ними можуть бути:

жінка або чоловік, які не перебувають у шлюбі, але живуть однією сім’єю;

особи, які через суд встановили факт проживання однією сім’єю;

люди, не пов’язані родинними зв’язками.

Як оформити субсидію на оренду житла

Це можна зробити:

онлайн — на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, використавши кваліфікований електронний підпис (КЕП), який має бути як у наймача, так і у наймодавця;

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в центрі надання адміністративних послуг.

Про що ще треба знати

11 квітня 2025 року Кабмін розширив програму з надання субсидії на оренду житла ВПО. Уряд, зокрема, дозволив українцям здавати в оренду кімнати у квартирах та приватних житлових будинках. До того ж здавати в оренду житлові приміщення відтепер можуть власники незалежно від форми власності.

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