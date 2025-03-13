Компенсації за розміщення ВПО — у ПФУ сказали, що мають зробити власники житла

Чоловік рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Відколи Росія розпочала повномасштабну війну проти України, громадяни, які безоплатно надають житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО), отримують за це компенсацію від держави в рамках програми "Прихисток" за витрачені на комунальні послуги гроші. Тим часом українців попередили про важливість дотримання одного правила.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

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Так, зазначається, що громадяни мають попереджати ПФУ про те, що вони більше не надають житло переселенцям або ж у квартирі змінилася кількість ВПО. Так, людям потрібно надати повідомлення в паперовій або електронній формі встановленого зразка про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні.

"Компенсація за внутрішньо переміщену особу, яка припинила проживання в житловому приміщенні, не надається. При цьому вона продовжує надаватися на інших внутрішньо переміщених осіб, які проживають у житловому приміщенні", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що з 2025 року рішення щодо компенсації витрат за безоплатне розміщення ВПО приймає ПФУ. Кандидат на отримання грошової допомоги має подати повідомлення і заяву (встановленої форми). Також власнику житла треба надати:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код власника оселі;

документ, де підтверджується право власності на житло;

номер банківського рахунку (IBAN).

Компенсація витрат призначається власнику житлового приміщення на шість місяців та автоматично продовжується на наступні пів року після проведення перевірки права на призначення компенсації. Розмір компенсації – 450 грн на одну розміщену особу.

Раніше ми пояснювали, якими пільгами можуть скористатися внутрішньо переміщені особи у 2025 році. Так, цього року держава продовжить надавати підтримку людям, які втратили житло під час війни з РФ.

Також ми писали, що деяким сім'ям в Україні важко забезпечувати дітей на фоні фінансових проблем. Однак держава передбачила пільги для таких родин.