Ціни на оренду у Львові у жовтні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Львові

Львівські будинки з висоти пташиного польоту. Фото: may day.ua/pexels.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вартість оренди житла у 2024 році зростає майже у всіх містах України. На думку експертів, підвищення цін зумовлене прискоренням інфляції та зростанням курсу долара. З початку війни лідерство за найвищими розцінками на оренду квартир зберігає за собою Львів, тоді як Київ знаходиться лише на другому місці.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Львові у жовтні 2024 року, скільки коштує тут винайняти житло та в яких районах здають найдешевші квартири.

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Що відбувається на ринку оренди в Україні

За оцінками експертів, ринок оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2024 року демонструє активний розвиток із тенденцією до зростання цін та посилення конкуренції серед орендарів. Збільшення вартості обумовлено прискоренням інфляції, підвищенням курсу долара, а також сезонними коливаннями цін.

Так, за два роки вартість оренди житла у Львові залишалася на найвищому рівні, випереджаючи ціни Києва. У вересні 2022 року медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становила 16 000 грн на місяць, тоді як у Києві — 10 000 грн. Середня вартість двокімнатної квартири сягала 19 000 грн у Львові та 15 000 грн у столиці.

Втім, на початку 2024 року попит на квартири у Львові знизився, тоді як у Києві спостерігалося зростання інтересу. Проте розрив вартості оренди зберігається. За даними ЛУН, у вересні 2024 року оренда однокімнатної квартири у Києві склала 16 000 грн, а у Львові — 19 000 грн. Оренда двокімнатних квартир коштувала 23 000 грн у Києві та 22 900 грн у Львові.

Що відбувається на ринку оренди у Львові

Згідно зі статистикою платформи оголошень з оренди та купівлі житла M2bomber, наприкінці жовтня 2024 року медіанна орендна плата за однокімнатну квартиру у Львові складає 16 111 грн, за двокімнатну — 20 638 грн, а за трикімнатну — 28 654 грн.

За рік ціни на оренду квартир у Львові продемонстрували зростання на 18,9%. При цьому за останні 6 місяців підвищення цін прискорилось. Вартість житла у Львові за пів року зросла на 49,8%.

У яких районах Львова найдешевша оренда

За статистикою ЛУН, Найбільш доступні пропозиції з оренди житла у Львові можна знайти у Личаківському районі, де середня ціна складає 14 600 грн на місяць. Далі слідує Залізничний район з орендою на рівні 16 000 грн.

Галицький район, розташований в історичному центрі міста, пропонує квартири за середньою ціною 16 700 грн. на місяць, а у Франківському районі оренда коштуватиме 17 000 грн. У Сихівському районі, одному із найбільших спальних районів, вартість оренди сягає 18 800 грн. Шевченківський район виявися найдорожчим для орендарів — тут квартири здаються загалом за 19 600 грн на місяць.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири в різних районах Львова за даними ЛУН

Вартість оренди 1-кімнатної квартири в різних районах Львова. Інфографіка: Новини.LIVE

Вартість оренди 2-кімнатної квартири в різних районах Львова за даними ЛУН​​​​

Вартість оренди 2-кімнатної квартири в різних районах Львова. Інфографіка: Новини.LIVE

Вартість оренди 3-кімнатної квартири в різних районах Львова за даними ЛУН

Вартість оренди 3-кімнатної квартири в різних районах Львова. Інфографіка: Новини.LIVE

Квартири, що здаються в оренду у Львові, та ціни на них

1-кімнатна квартира на цокольному поверсі

Перша квартира у нашому списку здається у будинку за адресою вул. Вороного, 5. Будинок розташований за 50 метрів від проспекту Свободи та проспекту Шевченка. Вікно квартири виходить у внутрішній двір.

В наявності розкладний диван, двоспальне ліжко, гардеробна шафа та міні-кухня. Є холодильник, чайник, пральна машина та Wi-Fi роутер. Опалення здійснюється за допомогою системи електропідігріву підлоги. Власник дозволяє проживання із домашніми тваринами.

Вартість оренди: 14 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири на цокольному поверсі. Фото: OLX

Сучасна 1-кімнатна квартира у центрі

Наступна 1-кімнатна квартира здається у центрі міста. У помешканні виконано дизайнерський ремонт, встановлено індивідуальне опалення, підігрів підлоги, двоконтурний котел та систему контролю клімату. Електрика працює постійно, навіть під час відключень.

Квартира здається з новою побутовою технікою та меблями. В наявності: телевізор, пральна машина, холодильник, електрична плита з духовкою, мікрохвильова піч.

Навколо будинку розташовані магазини та ресторани. Поруч знаходяться парк Високий замок, оперний театр та ринок (700 метрів). Зручна транспортна розв'язка. У дворі є закрита територія для відпочинку та паркування автомобіля. У під'їзді також здійснено ремонт.

Вартість оренди: 21 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у центрі Львова. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у Франківському районі

Наступна 2-кімнатна квартира здається у Франківському районі у будинку на вул. Яворницького. У під'їзді дві квартири на поверсі.

Квартира оснащена всім необхідним. Є два скляні балкони, дві окремі кімнати, окремий санвузол, кухня та просторий коридор з великою шафою-купе.

У квартирі є телевізор, проведений інтернет з оптоволоконним підключенням, кондиціонер з функцією охолодження та обігріву, електричний камін, газова плита на кухні та велика душова кабіна у санвузлі. Можливе проживання з маленькими тваринами.

Вартість оренди: 18 000 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири у Франківському районі. Фото: OLX

2-кімнатна квартира у ЖК "Місто Трав"

Ще одна двокімнатна квартира здається у Львові у ЖК "Місто трав" на вул. Кульпарківській. Квартира площею 55 кв. Кухня займає 17 кв. Квартира знаходиться на четвертому поверсі з чотирьох.

В наявності одна повноцінна спальня та кухня зі спальним місцем. Квартира оснащена всією необхідною побутовою технікою, включаючи посудомийну машину. В наявності сучасні меблі. У помешканні виконано ремонт. Проживання із тваринами не допускається.

Вартість оренди: 24 000 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири у ЖК "Місто Трав". Фото: OLX

3-кімнатна квартира в новобудові

Остання квартира з нашого списку. Житло здається у новобудові. У помешканні виконано ремонт. Усі три кімнати ізольовані. Автор оголошення зазначає, що одна з кімнат буде мебльована за бажанням орендаря.

У квартирі встановлено індивідуальне опалення та підігрів підлоги. В наявності вся побутова техніка. Будинок знаходиться у районі із розвиненою інфраструктурою.

Вартість оренди: 650 доларів (приблизно 27 000 грн).

Оголошення з оренди 3-кімнатної квартири у новобудові. Фото: OLX

Нагадаємо, в Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем. Йдеться про двокімнатну квартиру площею 63 кв. м, з яких 6 кв. м займає кухня.

Також ми писали, що в Україні на ринку нерухомості під час війни зростають ціни на оренду житла. Така динаміка притаманна для порівняно "безпечних" регіонів, зокрема для Києва, де вартість з початку року підскочила на майже 50%.