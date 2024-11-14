Цены на аренду в Киеве в октябре 2024 года. Сколько стоит снять квартиру в Киеве

Ціни на оренду у Києві. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Цены на аренду квартир в Украине продолжают расти. Особенно это ощутимо в больших западных городах и Киеве. В ноябре по стоимости аренды жилья столица завоевала лидерство, обогнав находившийся на первом месте с начала войны Львов. При этом аналитики отмечают, что наиболее заметно растут в цене небольшие помещения. Этот тренд сохранится, вероятно, и в 2025 году.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на аренду в Киеве в ноябре 2024 года, сколько стоит здесь снять жилье и в каких районах сдают самые дешевые квартиры.

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Что происходит на рынке аренды в Украине

В октябре спрос на аренду жилья в Украине снизился почти во всех регионах по сравнению с сентябрем 2024 года. Самый большой отток арендаторов наблюдался в Одесской (-25%) и Волынской (-20%) областях. Однако, согласно данным исследования маркетплейса DIM.RIA, в течение года интерес к аренде возрос в таких областях, как Львовская, Тернопольская, Черновицкая и Одесская,

В половине областей Украины также отмечено незначительное снижение цен на аренду, особенно в Кировоградской и Хмельницкой областях.

Знаковым событием октября стало возвращение Киева на первое место по стоимости аренды жилья среди всех украинских городов. Столица обогнала Львов, лидировавший с начала войны.

Стоимость аренды 1-х комнатной квартиры в Украине. Инфографика: Новини.LIVE

При этом, по словам экспертов, наиболее сильно в стоимости аренды растут одно- и двухкомнатные квартиры, и эта тенденция, скорее всего, сохранится в 2025 году. Наибольший рост ожидается для однокомнатных просторных квартир площадью 45-55 кв. м, а также для двухкомнатных квартир, подходящих для размещения семей.

Как отмечает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак, семьи увеличиваются, многие переселенцы привозят своих родителей и родственников из опасных или временно оккупированных регионов.

"Форматы европланировок: большая кухня-гостиная, отдельные комнаты, два санузла будут очень нужны. Если вторичный рынок, то средние двухкомнатные, прежде всего 55-65 квадратных метров" — добавила Берещак.

Что происходит на рынке аренды Киева

В столице, по данным DIM.RIA, средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 18 218 грн. Самые доступные цены в Деснянском районе, где средняя стоимость составляет 12 840 грн в месяц. Самым дорогим районом является Шевченковский, где аренда стоит в среднем 22 679 грн в месяц.

(инфографика)

По данным ЛУН, в начале ноября средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет от 15 900 до 17 000 грн, а двухкомнатной — от 19 100 до 25 000 грн.

Самые дорогие однокомнатные квартиры расположены в Печерском (33 200 грн), Шевченковском (24 000 грн) и Голосеевском (20 800 грн) районах. Наиболее доступные можно арендовать в Днепровском и Дарницком (15 000 грн), Святошинском (14 000 грн) и Деснянском (10 000 грн) районах.

Средняя стоимость аренды квартир в разных районах Киева. Инфографика:Новини.LIVE

Аренда двухкомнатных квартир также дорогая в Печерском (45 700 грн), Шевченковском (33 200 грн) и Голосеевском (27 500 грн) районах. Более бюджетные двухкомнатные варианты находятся в Днепровском (16 000 грн), Святошинском (15 000 грн) и Деснянском (12 000 грн) районах.

Среди трехкомнатных квартир самыми дорогими остаются варианты в Печерском (70 600 грн), Шевченковском (49 800 грн) и Голосеевском (41 500 грн) районах. Меньше аренды просят в Дарницком (22 000 грн), Святошинском (19 500 грн) и Деснянском (14 000 грн) районах.

Квартиры, сдающиеся в аренду в Киеве, и цены на них

Квартира-студия в Голосеевском районе

Первая в нашем списке однокомнатная квартира, сдается в доме, расположенном в Голосеевском районе. Квартира находится в приватном секторе. Рядом магазины "Сильпо", "Фора", "Фоззи" и АТБ, а также торгово-развлекательные центры "Артмол", "Домосфера" и "Атмосфера".

На территории есть собственная парковка, скважина, генератор и охрана. Рядом удобная транспортная развязка, общественный транспорт на станцию ​​метро "Теремки" и "Выдубичи". Поблизости находятся парк, лес Конча-Заспы, музей "Пирогово".

Стоимость аренды: 8 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в Голосеевском районе. Фото: OLX

Квартира-студия в ЖК "Караваевы Дачи"

Следующая однокомнатная квартира-студия предлагается в аренду в Соломенском районе по адресу ул. Полевая, 73, в жилом комплексе "Караваевы дачи". Квартира с авторским ремонтом находится на 17 этаже из 25 и имеет площадь 32 кв. м.

Жилье полностью оборудовано мебелью и техникой, включая плиту, бойлер, холодильник, кондиционер, стиральную машину и микроволновку. В квартире установлен большой раскладной диван, кровать, широкоформатный телевизор, а также просторный застекленный балкон.

Также помещение оснащено индивидуальным отоплением и счетчиками. Территория жилого комплекса охраняется и оборудована видеонаблюдением, предусмотрен подземный и гостевой паркинг.

Район отличается развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой: до станций метро "Политехнический институт" и "Шулявская" - около 10 минут.

Стоимость аренды: 11 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в ЖК "Караваевы Дачи". Фото: OLX

1-комнатная квартира в ЖК Seven

Последняя однокомнатная квартира в нашем списке расположена на 13-м этаже 25-этажного дома по адресу ул. Днепровская набережная, 16г, дома. Планировка включает студию с отдельной спальней и совмещенный санузел с душевой кабиной. В спальне и гостиной комнате установлены кондиционеры.

Жилье оснащено теплым полом, бойлером и посудомоечной машиной, а также счетчиками на тепло и воду.

В 5 минутах пешком находятся станция метро "Осокорки", торгово-развлекательные центры River Mall и "Аркадия", а также набережная Днепра. В здании установлен генератор, обеспечивающий работу отопления, водоснабжения и лифтов.

Стоимость аренды: 25 000 грн.

Объявления по аренде 1-комнатной квартиры в ЖК Seven. Фото: OLX

2-комнатная квартира в ЖК "Квартет"

Первая 2-комнатная квартира в нашем списке предлагается в ЖК "Квартет" по адресу Митрополита Василия Липковского 16-Г. Квартира состоит из кухни-гостиной и отдельной спальни, а также санузла с душевой кабиной. В помещении есть все необходимое для комфортного проживания: электрическая плита, духовой шкаф, холодильник, чайник, кондиционер, телевизор, стиральная машина, бойлер, утюг и пылесос.

Жилой комплекс с круглосуточной охраной. Через три минуты пешком находятся магазины Novus и "Сильпо", за одну минуту — McDonald's. Рядом также "Северный" железнодорожный вокзал и станция метро "Вокзальная". Рядом есть вся необходимая инфраструктура. В комплексе есть подземный паркинг, который может использоваться как укрытие. За отдельную плату можно арендовать паркоместо для автомобиля.

Стоимость аренды: 700 долларов (около 28 900 грн).

Объявления по аренде 2-комнатной квартиры в ЖК "Квартет". Фото: OLX

3-комнатная квартира в центре Киева

Последнее помещение в нашем списке. Трехкомнатная квартира расположена в центре города по адресу улица Василия Тютюнника, 22/26 (бывшая Анри Барбюса). Тут сделан дизайнерский ремонт. Квартирна находится в десяти минутах ходьбы от станции метро "Дворец Украина" и в пятнадцати минутах от станции метро "Печерская". Общая площадь составляет 90 квадратных метров, жилая площадь — 65 квадратных метров, площадь кухни-студии — 15 квадратных метров.

Квартира оснащена всей необходимой бытовой техникой, включая холодильник, два плазменных телевизора, автоматическую стиральную машину, бойлер, три кондиционера, посудомоечную машину, микроволновку, духовой шкаф, вытяжку и газовую плиту. Балкон застеклен, на полу ламинат, установлены евроокна и бронированная дверь. Пол с подогревом, большая ванная комната, отдельная туалет и отдельная спальня.

Квартира обставлена ​​современной мебелью, включая двуспальную кровать, два дивана, два шкафа-купе, кухонный гарнитур и другие предметы мебели. Установлена ​​новая сантехника, новые батареи, заменена электрика.

Стоимость аренды: 1000 долларов (примерно 41300 грн).

Объявления по аренде 3-комнатной квартиры в центре Киева. Фото: OLX

Напомним, мы рассказывали о ценах на аренду квартир во Львове. По оценкам экспертов, рынок аренды однокомнатных квартир в Украине за первое полугодие 2024 демонстрирует активное развитие с тенденцией к росту цен и усилению конкуренции среди арендаторов.

Также мы писали сколько стоит аренда квартиры с животным в Одессе. Снять жилье, когда есть домашний любимец может быть не так просто.