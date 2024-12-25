Где в Украине самые дешевые дома для аренды на Новый год: Киев, Днепр, Львов, Одесса

Празднование нового года в коттедже. Фото: grantleyhall.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

До Нового года осталось меньше недели и если вы все еще не знаете где будете праздновать, то советуем поторопиться. Многие считают, что один из самых главных праздников года нужно провести так, чтобы вспоминать это празднование до следующего Нового года. Для этого нужна хорошая компания и хорошее настроение. Аренда дома для празднования Нового года в компании друзей и близких придаст вам новые впечатления и эмоции, а также поможет с размещением всех гостей.

Новини.LIVE рассказывают, во сколько обойдется в Украине аренда дома для празднования Нового года и какая цена на самые дорогие коттеджи.

Читайте также:

Аренда дома на Новый год в Киеве

Для того чтобы узнать, во сколько обойдется в Украине аренда дома для празднования Нового года мы выбрали четыре самых популярных города: Киев, Днепр, Львов и Одессу. Также мы анализировали стоимость аренды домов, способных разместить крупную компанию — спальных мест не менее шести.

Начнем со столицы. Никто же не ожидал, что в Киеве будут самые низкие цены? И верно. Но в действительности не все так плохо.

Да, в среднем аренда дома в Киеве или рядом со столицей, обойдется дороже, чем в других городах, но совсем не намного. Забегая вперед, можно утверждать, что цены на посуточную аренду домов примерно одинаковы во всех представленных городах. Впрочем, самые дорогие коттеджи снять можно как раз в столице.

Цены на аренду дома в Киеве начинаются от 5 тысяч гривен в сутки. За эту сумму, например, можно снять двухэтажное здание на Русановских садах. Здесь будут каминный зал, кухня-студия с большим столом на 15 человек, а также крытая терраса с мангалом.

Аренда дома на Новый год в Киеве за 5 тысяч гривен. Фото: OLX

Если не считать экстремальные ценовые варианты, то за 10 тысяч гривен в сутки вы получите максимум комфорта для себя и своих друзей. К примеру, один из домов с такой арендной ценой имеет следующие преимущества: трехэтажный дом, расположенный на участке у озера площадью 10 соток с ландшафтным дизайном. На территории отеля есть летняя кухня, большая беседка и барбекю. Также здесь есть каминный зал, кухня-столовая с обеденной зоной, сауна и зона для настольного тенниса.

Аренда дома на Новый год в Киеве за 10 тысяч гривен. Фото: OLX

Если же у вас есть свободные 80 тысяч гривен, то вы можете снять поместье в английском стиле площадью 900 "квадратов", расположенное на живописном участке площадью 1 гектар. Дом стоит отдельно от других, что делает его идеальным для проведения конфиденциальных мероприятий.

В вашем распоряжении будут два зала, кухня, шесть спален, кинотеатр, кабинет-библиотека с камином и большая роскошная территория. В имении есть все для комфортного отдыха, включая генератор на случай отключения света, средства индивидуальной гигиены, полотенца и тапочки.

Аренда дома на Новый год в Киеве за 80 тысяч гривен. Фото: OLX

Аренда дома на Новый год в Днепре

Средние цены здесь чуть ниже Киева. К примеру, за 4 тысячи гривен в сутки вы получите дом, расположенный на территории с ландшафтным дизайном и собственным берегом.

В имении есть камин, две теплые беседки и крытый мангал, интернет, три отдельные комнаты и большой зал. Также есть гостевой дом на два этажа с двумя комнатами и удобствами, который можно снять отдельно (6 спальных мест).

Аренда дома на Новый год в Днепре за 4 тысячи гривен. Фото: OLX

Ну, а за 14 тысяч гривен в сутки (одна из самых высоких арендных цен) вы получите дом в стиле LOFT, расположенный на берегу реки, который оборудован всей необходимой бытовой техникой: холодильником, морозильной камерой, духовкой, посудомоечной машиной, микроволновой печью, чайником, варочной телевизором. В каждой комнате установлен кондиционер, а в зимний период пол с подогревом по всему дому.

На территории есть зона барбекю с шампурами, решеткой, котлом и дровами, которые входят в стоимость аренды. На берегу реки расположен бассейн с подсветкой и водопадом, а также летний душ. Также здесь есть русская баня и большой банный чан на дровах, находящиеся на берегу реки. В бане есть душ, санузел и зона отдыха с кухней, телевизором и холодильником.

Аренда дома на Новый год в Днепре за 14 тысяч гривен. Фото: OLX

Аренда дома на Новый год во Львове

Как ни странно, во Львове также можно снять довольно не дорогой дом для празднования Нового года. Например, за 3 500 гривен в сутки вы получите стильный дом в скандинавском стиле с террасой и большой территорией вокруг. Также доступен чан-джакузи на дровах с подсветкой. На улице есть мангал, решетка и шампура. В имении есть: большой телевизор, кондиционер, бойлер, газовая плита, холодильник, микроволновка и электрический чайник.

Аренда дома на Новый год во Львове за 3500 гривен. Фото: OLX

А за 12 тысяч гривен можно снять дом, расположенный в селе Суховоля в 9 км от Львова. Имение находится на берегу собственного озера. Территория закрыта, без соседей и окружена сосновым лесом и озерами с двух сторон.

Дом рассчитан на 12 человек, в нем 8 спальных мест. Гостиная с большими панорамными окнами и видом на озеро, также есть камин. Здесь также есть колонка, чайник, индукционная плита, телевизор, холодильник, стиральная машина, фен и посудомоечная машина. На территории есть мангальная зона с решеткой, шампурами и дровами, а также беседка для отдыха.

Аренда дома на Новый год во Львове за 12 тысяч гривен. Фото: OLX

Аренда дома на Новый год в Одессе.

В Одессе цены на аренду домов примерно такие же, как и в Киеве. Например, за 6 тысяч гривен в сутки в вашем распоряжении будет двухэтажный дом, расположенный в тихом спальном районе рядом с морем. В доме три отдельных спальни и два больших зала. Один зал оборудован пилоном, а другой — зоной для барбекю и большим столом. На территории отеля есть бассейн, беседка и небольшая сауна на дровах.

Аренда дома на Новый год в Одессе за 6 тысяч гривен. Фото: OLX

А вот более чем за 23 тысяч гривен (1200 долларов) в сутки вы получите огромную виллу, расположенную в районе 7-й станции Большого Фонтана (район Аркадия). Дом общей площадью 400 "квадратов" имеет два этажа и мансарду, 8 раздельных спален и 7 санузлов.

Вилла оснащена всей необходимой мебелью и бытовой техникой. На территории есть место для двух автомобилей и закрытый уютный двор с бассейном.

Аренда дома на Новый год в Одессе за 23 тысяч гривен. Фото: OLX

Также мы анализировали цены на аренду квартир во Львове. В Украине снова повышаются цены на недвижимость. С лета квартиры в больших городах становятся более дорогими.

Кроме того, мы анализировали в каком городе Украины самое дешевое жилье. Наибольшее снижение цен на недвижимость наблюдается в регионах, которые находятся ближе к линии фронта или часто подвергаются российским атакам.