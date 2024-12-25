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Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

25 грудня 2024 06:22
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Де в Україні найдешевші будинки для оренди на Новий рік: Київ, Дніпро, Львів, Одеса
Святкування Нового року в котеджі. Фото: grantleyhall.co.uk
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

До Нового року залишилось менше тижня і якщо ви все ще не знаєте де будете святкувати, то радимо поквапитися. Багато хто вважає, що одне із найголовніших свят року потрібно провести так, щоб згадувати це святкування до наступного Нового року. Для цього потрібна гарна компанія та гарний настрій. Оренда будинку для святкування Нового року у компанії друзів та близьких додасть вам нових вражень та емоцій, а також допоможе з розміщенням всіх гостей.

Новини.LIVE розповідають, у скільки обійдеться в Україні оренда будинку для святкування Нового року та яка ціна на найдорожчі котеджі.

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Оренда будинку на Новий рік у Києві

Для того, щоб дізнатись у скільки обійдеться в Україні оренда будинку для святкування Нового року ми обрали чотири найпопулярніших міста: Київ, Дніпро, Львів та Одесу. Також ми аналізували вартість оренди будинків, які здатні розмістити велику компанію — спальних місць не менше шести.

Почнемо зі столиці. Ніхто ж не очікував, що у Києві будуть найнижчі ціни? І правильно. Але насправді не все так погано.

Так, у середньому оренда будинку у Києві, чи поряд зі столицею обійдеться дорожче ніж в інших містах, але зовсім не набагато. Забігаючи вперед, можна стверджувати, що ціни на подобову оренду будинків приблизно однакові у всіх представлених містах. Втім найдорожчі котеджі винайняти можна якраз у столиці.

Ціни на оренду будинку у Києві починаються від 5 тисяч гривень за добу. За цю суму, наприклад, можна винайняти двоповерховий будинок на Русанівських садах. Тут будуть камінний зал, кухня-студіо з великим столом на 15 осіб, а також крита тераса з мангалом.

Оренда будинку на Новий рік у Києві
Оренда будинку на Новий рік у Києві за 5 тисяч гривень. Фото: OLX

Якщо не брати до уваги екстремальні цінові варіанти, то за 10 тисяч гривень на добу ви отримаєте максимум комфорту для себе і своїх друзів. Наприклад, один із будинків з такою орендною ціною має такі переваги: триповерховий будинок, розташований на ділянці біля озера площею 10 соток з ландшафтним дизайном. На території є літня кухня, велика альтанка та барбекю. Також тут є камінний зал, кухня-їдальня з обідньою зоною, сауна та зона для настільного тенісу.

Оренда будинку у Києві ціни
Оренда будинку на Новий рік у Києві за 10 тисяч гривень. Фото: OLX

Якщо ж у вас є вільні 80 тисяч гривень то ви можете винайняти маєток в англійському стилі площею 900 "квадратів", що розташований на мальовничій ділянці площею 1 гектар. Будинок стоїть окремо від інших, що робить його ідеальним для проведення конфіденційних заходів. 

У вашому розпорядженні будуть два зали, кухня, шість спалень, кінотеатр, кабінет-бібліотека з каміном та велика розкішна територія. У маєтку є все для комфортного відпочинку, включаючи генератор на випадок відключення світла, засоби індивідуальної гігієни, рушники та капці.

Оренда котеджу у Києві
Оренда будинку на Новий рік у Києві за 80 тисяч гривень. Фото: OLX

Оренда будинку на Новий рік у Дніпрі

Середні ціни тут трохи нижчі за Київ. Наприклад, за 4 тисячі гривень на добу ви отримаєте будинок, що розташований на території з ландшафтним дизайном і власним берегом.

У маєтку є: камін, дві теплі альтанки та критий мангал, інтернет, три окремі кімнати та великий зал. Також є гостьовий будинок на два поверхи з двома кімнатами та зручностями, який можна зняти окремо (6 спальних місць).

Оренда на Новий рік у Дніпрі
Оренда будинку на Новий рік у Дніпрі за 4 тисячі гривень. Фото: OLX

Ну, а за 14 тисяч гривень на добу (одна з найвищих орендних цін) ви отримаєте будинок у стилі LOFT, розташований на березі річки, який обладнаний всією необхідною побутовою технікою: холодильником, морозильною камерою, духовкою, посудомийною машиною, мікрохвильовою піччю, чайником, варильною панеллю і великим телевізором. У кожній кімнаті встановлений кондиціонер, а в зимовий період підлога з підігрівом по всьому будинку.

На території є зона барбекю із шампурами, ґратами, казаном та дровами, які входять у вартість оренди. На березі річки розташований басейн із підсвічуванням та водоспадом, а також літній душ. Також тут є руська лазня і великий банний чан на дровах, що знаходяться на березі річки. У лазні є душ, санвузол та зона відпочинку з кухнею, телевізором та холодильником.

Оренда котеджів у Дніпрі
Оренда будинку на Новий рік у Дніпрі за 14 тисяч гривень. Фото: OLX

Оренда будинку на Новий рік у Львові

Як не дивно, у Львові також можна винайняти досить не дорогий будинок для святкування Нового року. Наприклад за 3 500 гривень на добу ви отримаєте стильний будинок в скандинавському стилі з терасою та великою територією навколо. Також доступний чан-джакузі на дровах з підсвічуванням. На вулиці є мангал, грати та шампура. У маєтку є: великий телевізор, кондиціонер, бойлер, газова плита, холодильник, мікрохвильова піч та електричний чайник.

Оренда будинку у Львові на Новий рік
Оренда будинку на Новий рік у Львові за 3 500 гривень. Фото: OLX

А за 12 тисяч гривень можна винайняти будинок розташований у селі Суховоля в 9 км від Львова. Маєток знаходиться на березі власного озера. Територія закрита, без сусідів та оточена сосновим лісом та озерами з двох сторін.

Будинок розрахований на 12 осіб, у ньому 8 спальних місць. Вітальня з великими панорамними вікнами та видом на озеро, також є камін. Тут також є: колонка, чайник, індукційна плита, телевізор, холодильник, пральна машина, фен та посудомийна машина. На території є мангальна зона з решіткою, шампурами та дровами, а також альтанка для відпочинку.

Оренда котеджів у Львові
Оренда будинку на Новий рік у Львові за 12 тисяч гривень. Фото: OLX

Оренда будинку на Новий рік в Одесі

В Одесі ціни на оренду будинків приблизно такі самі, як і в Києві. Наприклад за 6 тисяч гривень на добу у вашому розпорядженні буде двоповерховий будинок, розташований у тихому спальному районі поряд з морем. У будинку три окремі спальні та дві великі зали. Один зал обладнаний пілоном, а інший — зоною для барбекю та великим столом. На території є басейн, альтанка та невелика сауна на дровах, яка надається за окрему плату.

Оренда будинків в Одесі
Оренда будинку на Новий рік в Одесі за 6 тисяч гривень. Фото: OLX

А от більш ніж за 23 тисячі гривень (1200 доларів) на добу ви отримаєте величезну віллу, що розташована в районі 7-ї станції Великого Фонтану (район Аркадія). Будинок загальною площею 400 "квадратів" має два поверхи та мансарду, 8 роздільних спалень та 7 санвузлів.

Вілла оснащена всіма необхідними меблями та побутовою технікою. На території є місце для двох автомобілів та затишний закритий двір з басейном.

Оренда котеджів в Одесі
Оренда будинку на Новий рік в Одесі за 23 тисячі гривень. Фото: OLX

Також ми аналізували ціни на оренду квартир у Львові. В Україні знову підвищуються ціни на нерухомість. З літа квартири в великих містах стають дорожчими.

Крім того, ми аналізували в якому місті України найдешевше житло. Найбільше зниження цін на нерухомість спостерігається в регіонах, які знаходяться найближче до лінії фронту або часто зазнають російських атак.

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06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

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