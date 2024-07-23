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Налогообложение заработной платы — какие ставки и штрафы

23 июля 2024 08:36
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в Украине — какие взимают налоги с доходов граждан в 2024 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине установлено налогообложение заработной платы, а если работодатели не оформляют официально работников, чтобы не тратиться на налоговые вычеты — предусмотрены штрафные финансовые санкции. Известно, как облагается налогом заработная плата украинцев и какие действуют штрафы в 2024 году.

Об этом пишет издание "Новини Pro".

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Украинское законодательство предусматривает, что рабочий доход уже несколько лет подряд облагается налогом следующими ставками:

  • военный сбор 1,5%;
  • налог на доходы физических лиц (18%).

Также работодатели платят единый социальный взнос в размере 22% для будущей пенсии граждан.

Ввиду этого размер дохода, который человек получает в итоге, отличается от официально задекларированного оклада.

Так, если кассир в супермаркете по договору получает 10 тыс. грн ежемесячно, то после отчисления налогов и сборов останется 8,05 тыс. грн (минус 1,8 тыс. грн НДФЛ и 150 грн военного сбора).

Также 2,22 тыс. грн идет на единый социальный взнос в Пенсионный фонд, поэтому на одного сотрудника компания тратит 12,2 тыс. грн ежемесячно.

Штрафные санкции для работодателей

Часто бизнес не учитывает требование закона и пытается сэкономить. В частности, распространена практика ненадлежащего оформления работников, где указывается в декларациях только минимальная зарплата. Также могут вообще не оформлять граждан во избежание уплаты налогов.

По информации Государственной налоговой службы, предпринимателям грозит административное наказание за заработную плату "в конвертах". В 2024 году предусмотрены следующие штрафные санкции:

  • нет трудового договора, выплата зарплаты без начисления налогов — штраф составляет 30 минимальных зарплат (240 тыс. грн);
  • несоблюдение госгарантий в оплате труда — 10 минимальных зарплат (80 тыс. грн);
  • ненадлежащие сроки начисления или выдача зарплаты в неполном объеме — три минимальных зарплаты (24 тыс. грн).

Штрафы взимаются за каждого сотрудника, в отношении которого компания нарушила нормы трудового законодательства.

Что еще стоит знать

Напомним, согласно последним данным, средняя зарплата в Украине на сегодняшний день составляет 24,5 тыс. грн. Лидерство удерживает столица, а среди самых оплачиваемых профессий программистов подвинули военные.

Также мы писали, в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

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