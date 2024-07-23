Зарплаты в Украине — какие взимают налоги с доходов граждан в 2024 году

Налогообложение заработной платы — какие ставки и штрафы
В Украине установлено налогообложение заработной платы, а если работодатели не оформляют официально работников, чтобы не тратиться на налоговые вычеты — предусмотрены штрафные финансовые санкции. Известно, как облагается налогом заработная плата украинцев и какие действуют штрафы в 2024 году.
Об этом пишет издание "Новини Pro".
Налоги и сборы для зарплат
Украинское законодательство предусматривает, что рабочий доход уже несколько лет подряд облагается налогом следующими ставками:
- военный сбор 1,5%;
- налог на доходы физических лиц (18%).
Также работодатели платят единый социальный взнос в размере 22% для будущей пенсии граждан.
Ввиду этого размер дохода, который человек получает в итоге, отличается от официально задекларированного оклада.
Так, если кассир в супермаркете по договору получает 10 тыс. грн ежемесячно, то после отчисления налогов и сборов останется 8,05 тыс. грн (минус 1,8 тыс. грн НДФЛ и 150 грн военного сбора).
Также 2,22 тыс. грн идет на единый социальный взнос в Пенсионный фонд, поэтому на одного сотрудника компания тратит 12,2 тыс. грн ежемесячно.
Штрафные санкции для работодателей
Часто бизнес не учитывает требование закона и пытается сэкономить. В частности, распространена практика ненадлежащего оформления работников, где указывается в декларациях только минимальная зарплата. Также могут вообще не оформлять граждан во избежание уплаты налогов.
По информации Государственной налоговой службы, предпринимателям грозит административное наказание за заработную плату "в конвертах". В 2024 году предусмотрены следующие штрафные санкции:
- нет трудового договора, выплата зарплаты без начисления налогов — штраф составляет 30 минимальных зарплат (240 тыс. грн);
- несоблюдение госгарантий в оплате труда — 10 минимальных зарплат (80 тыс. грн);
- ненадлежащие сроки начисления или выдача зарплаты в неполном объеме — три минимальных зарплаты (24 тыс. грн).
Штрафы взимаются за каждого сотрудника, в отношении которого компания нарушила нормы трудового законодательства.
Что еще стоит знать
Напомним, согласно последним данным, средняя зарплата в Украине на сегодняшний день составляет 24,5 тыс. грн. Лидерство удерживает столица, а среди самых оплачиваемых профессий программистов подвинули военные.
Также мы писали, в Украине более 80% граждан оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.
Читайте Новини.LIVE!