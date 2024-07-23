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Оподаткування заробітної плати — які ставки та штрафи

23 липня 2024 08:36
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — які стягують податки з доходів громадян у 2024 році
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні встановлене оподаткування заробітної плати, а якщо роботодавці не оформлюють офіційно працівників, щоб не витрачати на податкові відрахування — передбачені штрафні фінансові санкції. Відомо, як оподатковується заробітна плата українців та які діють штрафи у 2024 році.

Про це пише видання "Новини Pro".

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Українське законодавство передбачає, що робочий дохід вже кілька років поспіль оподатковується такими ставками:

  • військовий збір 1,5%;
  • податком на доходи фізичних осіб (18%).

Також роботодавці сплачують єдиний соціальний внесок 22% для майбутньої пенсії громадян.

З огляду на це, розмір доходу, який людина отримує у підсумку, відрізняється від офіційно задекларованого окладу.

Так, якщо касир в супермаркеті за договором отримує 10 тис. грн щомісяця, то після відрахування податків та зборів, залишиться 8,05 тис. грн (мінус 1,8 тис. грн ПДФО та 150 грн військового збору).

Також 2,22 тис. грн йде єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, тому на одного співробітника компанія витрачає 12,2 тис. грн щомісяця.

Штрафні санкції для роботодавців

Часто бізнес не зважає на вимогу закону і намагається заощадити. Зокрема, поширена практика неналежного оформлення працівників, де вказується в деклараціях лише мінімальна зарплата. Також можуть взагалі не оформлювати громадян для уникнення сплати податків.

За інформацією Державної податкової служби, підприємцям загрожує адміністративне покарання за заробітну плату "у конвертах". У 2024 році передбачені такі штрафні санкції:

  • немає трудового договору, виплата зарплати без нарахування податків — штраф становить 30 мінімальних зарплат (240 тис. грн);
  • недотримання держгарантій в оплаті праці — 10 мінімальних зарплат (80 тис. грн);
  • неналежні терміни нарахування чи видача зарплати у неповному обсязі — три мінімальних зарплати (24 тис. грн).

Штрафи стягують за кожного співробітника, щодо якого компанія порушила норми трудового законодавства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, згідно з останніми даними, середня зарплата в Україні на сьогодні становить 24,5 тис. грн. Лідерство утримує столиця, а серед найоплачуваніших професій програмістів посунули військові.

Також ми писали, в Україні більш ніж 80% громадян оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

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