Які сьогодні середні зарплати по Україні і хто заробляє найбільше

Гроші в гаманці. Ілюстративне зображення. Фото: pixels.com

Згідно з останніми даними середня зарплата в Україні на сьогодні складає 24 500 грн. Лідерство утримує столиця, а серед найоплачуваніших професій програмістів посунули військові.

Таку статистику оприлюднив портал вакансій Work.ua.

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В якому місті платять найбільше

Фахівці порталу наводять наступні дані: найбільшими зарплатами може похизуватись Київ — тут в середньому платять 24 500 грн. Друге місце посідає Львів — 22 000 грн. Трете за Одесою та Дніпром — 20 000 грн. Містом з найнижчою середньою зарплатою стали Суми — 15 000 грн.

Середні зарплати по Україні за даними Work.ua. Фото: Скриншот

Тенденції до очікування розміру зарплатні

Проте фахівці порталу відзначають тенденцію до зростання вимог по оплаті труда серед українців, що розмістили свої резюме. Так за останній рік в середньому цей показник збільшився з майже 18 000 грн до 22 414 грн.

Графік зростання очікувань розміру заробітної плати в Україні. Фото: Скриншот

Найбільш оплачувані посади на ринку праці

Згідно зі статистикою порталу, в ТОП-100 найоплачуваніших професій увійшло багато військових спеціальностей. Якщо до війни тут все рясніло вакансіями та високими зарплатами для програмістів та інших ІТ-фахівців, то сьогодні від них не сильно відстають артилеристи, снайпери та танкісти.

Невеликий перелік вакансій з найбільшою зарплатнею. Фото: Скриншот

Нагадаємо, в Україні більш ніж 80% громадян оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Також ми писали, що українці можуть розраховувати на підвищення рівня своїх зарплат у зв'язку з тим, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їх на рівень інфляції.