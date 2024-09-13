Международные почтовые отправления обложат налогом — в Раде готовят изменения

Почтовые посылки Фото: Ukrposhta

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал о подготовке законодательных изменений в вопросе международных почтовых отправлений. Над соответствующим проектом закона идет работа.

Об этом политик сообщил изданию "Экономическая правда".

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Изменения для международных отправлений

По словам руководителя профильного комитета, народные депутаты уже работают над соответствующей законодательной инициативой. Проект закона предусматривает отмену таможенных льгот для международных посылок (в частности, с Aliexpress или eBay).

Гетманцев заметил, что в будущем планируют воплотить такую идею. Предложение об отмене льготы для почтовых отправлений будет прописано именно в отдельном законопроекте.

"Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Сейчас он разрабатывается", — заявил народный депутат.

В то же время сроки, когда именно этот законопроект увидит свет, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не уточнил.

Ранее в правительстве предлагали отменить льготу и сделать исключение для некоммерческих посылок. Для таких НДС предлагали начислять, начиная с 45 евро. Соответствующее предложение должно было обеспечить в госбюджет 3 млрд гривен в сентябре-декабре, а весь план увеличения налогов — 125 млрд гривен. Однако при обсуждении проекта заложенные в поступления сократили до 30 млрд гривен, а от отмены льготы для международных посылок решили пока отказаться.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине изменили правила пересылки товаров по почте, в частности, продуктов питания. Это прописано в новом постановлении Кабинета Министров.

Ранее мы писали, что государственный почтовый оператор "Укрпочта" предоставляет украинцам возможность существенно сэкономить на посылках. Акция, предусматривающая скидки на упаковку, продлится до конца октября 2024 года.