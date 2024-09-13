Международные почтовые отправления обложат налогом — в Раде готовят изменения

Налогообложение посылок с Aliexpress и eBay — в Раде готовят законодательные изменения
Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал о подготовке законодательных изменений в вопросе международных почтовых отправлений. Над соответствующим проектом закона идет работа.
Об этом политик сообщил изданию "Экономическая правда".
Изменения для международных отправлений
По словам руководителя профильного комитета, народные депутаты уже работают над соответствующей законодательной инициативой. Проект закона предусматривает отмену таможенных льгот для международных посылок (в частности, с Aliexpress или eBay).
Гетманцев заметил, что в будущем планируют воплотить такую идею. Предложение об отмене льготы для почтовых отправлений будет прописано именно в отдельном законопроекте.
"Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом. Сейчас он разрабатывается", — заявил народный депутат.
В то же время сроки, когда именно этот законопроект увидит свет, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не уточнил.
Ранее в правительстве предлагали отменить льготу и сделать исключение для некоммерческих посылок. Для таких НДС предлагали начислять, начиная с 45 евро. Соответствующее предложение должно было обеспечить в госбюджет 3 млрд гривен в сентябре-декабре, а весь план увеличения налогов — 125 млрд гривен. Однако при обсуждении проекта заложенные в поступления сократили до 30 млрд гривен, а от отмены льготы для международных посылок решили пока отказаться.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине изменили правила пересылки товаров по почте, в частности, продуктов питания. Это прописано в новом постановлении Кабинета Министров.
Ранее мы писали, что государственный почтовый оператор "Укрпочта" предоставляет украинцам возможность существенно сэкономить на посылках. Акция, предусматривающая скидки на упаковку, продлится до конца октября 2024 года.
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