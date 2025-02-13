Командировки бюджетников — какая должна быть оплата в 2025 году

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине бюджетные работники имеют право на оплачиваемые командировки в рамках условий коллективного или трудового договоров. Известно, какие граничные суммы расходов предусмотрены законодательством.

Соответствующие нормы указаны в постановлении №98 Кабинета министров.

Читайте также:

Финансирование командировок в бюджетных учреждениях

Так, согласно постановлению "О суммах и составе командировочных расходов госслужащих, а также других лиц, направляемых в командировку предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью или частично содержатся за счет бюджетных средств", финансирование командировок состоит из:

выплат, не входящих в заработную плату (суточные в 300 грн), оплаты проживания, проезда, возмещения остальных расходов;

выплат, входящих в зарплату — оплата проведенных дней работы работника в командировке.

В 2025 году граничный размер расходов на наем жилья за сутки не может быть больше 900 грн.

Суммы суточных за рубежом составляют:

в Польше — 61 долл./сутки;

в Румынии — 59 долл./сутки;

в Турции — 62 долл./сутки;

в Германии — 80 долл./сутки;

в Венгрии — 54 долл./сутки.

Расчет оплаты командировки работников

Время, проведенное в командировке для всех работников бюджетной сферы, кроме госслужащих, оплачивается по наибольшему из двух основных показателей:

по дневной зарплате текущего месяца;

среднедневной зарплате за прошлые месяцы.

Для начисления заработной платы за дни командировки сначала рассчитывают дневную и среднедневную заработные платы работников, а затем сравнивают их. Это прописано в правительственном постановлении №100 относительно исчисления средней зарплаты.

В случае, если размер дневной зарплаты работника бюджетной сферы за месяц окажется больше среднедневной, то командировку будут оплачивать по этому показателю. Однако, если размер дневной зарплаты будет ниже, то оплату будут осуществлять по среднедневной зарплате.

В постановлении указано, что оплата командировки не должна быть ниже средней заработной платы, а у государственных служащих — дневной зарплаты.

Для госслужащих определяют среднедневную заплату на основании данных о зарплатах за два прошедших месяца. Вычисляют размер оплаты дней командировки следующим образом: среднедневную зарплату умножают на количество дней командировки.

Напомним, ранее специалисты Гоструда объяснили правила индексации зарплат на предприятиях, в учреждениях и организациях. В 2025 году произошли определенные изменения.

Также мы писали, что в этом году украинские педагоги начали получать доплату в 1,3 тыс. грн к основным зарплатам. Осенью размер доплаты вырастет до 2,6 тыс. грн.