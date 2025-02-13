Відрядження бюджетників — яка має бути оплата у 2025 році

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні бюджетні працівники мають право на оплачувані відрядження в рамках умов колективного чи трудового договорів. Відомо, які граничні суми витрат передбачені законодавством.

Відповідні норми вказані в постанові №98 Кабінету міністрів.

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Фінансування відряджень в бюджетних закладах

Так, згідно з постановою "Про суми та склад витрат на відрядження держслужбовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів", фінансування відряджень складається з:

виплат, що не входять до заробітної плати (добові у 300 грн), оплати проживання, проїзду, відшкодування решти витрат;

виплат, що входять до зарплати — оплата проведених днів роботи працівника у відрядженні.

У 2025 році граничний розмір витрат на винайм житла за добу не може бути більшим за 900 грн.

Суми добових за кордоном становлять:

у Польщі — 61 дол./доба;

у Румунії — 59 дол./доба;

у Туреччині — 62 дол./доба;

у Німеччині — 80 дол./доба;

в Угорщині — 54 дол./доба.

Розрахунок оплати відрядження працівників

Час, проведений у відрядженні для всіх працівників бюджетної сфери, окрім держслужбовців, оплачується за найбільшим з двох основних показників:

за денною зарплатою поточного місяця;

середньоденною зарплатою за минулі місяці.

Для нарахування заробітної плати за дні відрядження спочатку розраховують денну та середньоденну заробітні плати працівників, а потім порівнюють їх. Це прописано в урядовій постанові № 100 щодо обчислення середньої зарплати.

У разі, якщо розмір денної зарплати працівника бюджетної сфери за місяць виявиться більшим за середньоденний, то відрядження будуть оплачувати за цим показником. Проте, якщо розмір денної зарплати буде нижчим, то оплату будуть здійснювати за середньоденною зарплатою.

У постанові вказано, що оплата відрядження не повинна бути нижчою за середню заробітну плату, а у державних службовців — денної зарплати.

Для держслужбовців визначають середньоденну заплату на основі даних про зарплати за два минулі місяці. Обчислюють розмір оплати днів відрядження наступним чином: середньоденну зарплату множать на кількість днів відрядження.

Нагадаємо, раніше фахівці Держпраці пояснили правила індексації зарплат на підприємствах, в установах та організаціях. У 2025 році сталися певні зміни.

Також ми писали, що цього року українські педагоги почали отримувати доплату в 1,3 тис. грн до основних зарплат. Восени розмір доплати зросте до 2,6 тис. грн.