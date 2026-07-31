Оплата труда выросла на 20%: кому из инженеров и водителей платят больше

Трактор едет по дороге, деньги. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В украинском аграрном секторе в период военного положения и всеобщей мобилизации произошел рост заработной платы на 10–20%, несмотря на это фиксируется долгосрочный кризис, связанный с нехваткой "рабочей силы". В частности, эта негативная тенденция обусловлена существенным ростом ожиданий кандидатов в отношении заработной платы.

Об этом свидетельствует исследование Agrohub рынка труда, пишут Новини.LIVE.

Дефицит кадров в агросфере Украины

Согласно результатам исследования рынка труда в аграрной сфере за первое полугодие 2026 года, аналитики Agrohub пришли к выводу, что нехватка персонала стала долгосрочной проблемой, с которой компании будут сталкиваться еще долгие годы.

В соответствующем исследовании приняли участие 16 аграрных холдингов с общим земельным банком в 2,2 млн гектаров, деятельность которых охватывает растениеводство, животноводство и элеваторное направление.

Как показывают итоги исследования, наибольший дефицит кадров в агросфере в течение первого полугодия года был зафиксирован среди:

трактористов;

водителей;

инженеров;

работников элеваторов.

Именно по этим категориям работников в компаниях чаще всего фиксировали значительную, существенную или критическую нехватку кадров.

Украинские аграрии назвали одними из основных факторов, затрудняющих подбор персонала:

всеобщую мобилизацию — 100% участников исследования;

дефицит квалифицированных специалистов — 69%;

рост зарплатных ожиданий кандидатов — 56%.

В список также вошли такие факторы, как миграция населения и конкуренция между работодателями. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в 2026-м подавляющее большинство компаний оценили поиск персонала как более сложный.

"В ответ на нехватку персонала агробизнес системно расширяет источники привлечения кадров. Компании активнее привлекают работников из других регионов Украины, людей старше 50 лет и пенсионеров, а также женщин на должности, которые ранее считались преимущественно мужскими", — объясняют аналитики.

Причины дефицита кадров. Источник: Agrohub

Как изменились оклады и расценки в агрокомпаниях

Согласно данным опроса, по состоянию на июнь 2026 года фактический рост заработной платы в аграрном секторе составил 10–20%. Наиболее активная динамика повышения доходов наблюдалась у:

агрономов;

инженеров;

трактористов;

водителей.

Кроме того, чтобы удержать трактористов и водителей, компании повышали сдельные расценки и переменную часть дохода, но не фиксированные оклады.

Реальный рост зарплат превысил декабрьские ожидания рынка. Тогда большинство компаний заявили о планах пересмотра доходов и ориентировались на более скромный диапазон — от 10% до 15%.

Динамика пересмотра зарплат. Источник: Agrohub

Однако девальвация национальной валюты частично снизила эффект от повышения доходов, ведь с начала года гривна упала примерно на 6% — с 42,35 до 44,9 грн за доллар. Рост зарплат в долларовом эквиваленте на июнь составил примерно 4–13%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о ситуации с зарплатами в Украине. По данным Государственной службы статистики, в июне этого года уровень среднего дохода вырос до 32 780 грн. Больше всего зарабатывают программисты и работники сферы "Финансы и страхование".

Также Новини.LIVE писали, стоит ли ожидать индексации зарплат бюджетникам в августе. Госстат опубликовал индекс инфляции за июнь, от которого зависит пересмотр доходов. Однако он составляет 99,9% и не превышает порог индексации в 103%, поэтому в августе индексация зарплат останется на прежнем уровне.