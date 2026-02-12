Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Нафтогаз посоветовал приобрести важный прибор для газа —цена

Нафтогаз посоветовал приобрести важный прибор для газа —цена

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 08:50
Клиенты с газовыми плитами должны установить важный прибор — какая цена
Человек возле газовой плиты. Фото: Новости.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рекомендуют украинским потребителям, в домах которых установлены газовые плиты, приобрести важное устройство для контроля качества воздуха. Стоимость такого гаджета, призванного обезопасить от угрозы взрыва или отравления, колеблется от 1,2 тыс. до 2,2 тыс. грн.

Такая информация содержится на портале ГК "Нафтогаз Украины", сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Мониторинг качества воздуха при использовании газа

Как пояснили в компании, граждане, которые дома используют природный газ (как трубопроводный, так и баллонный), могут приобрести сигнализатор газа для регулярного мониторинга качества воздуха и помощи в выявлении утечки опасных веществ.

В Нафтогазе отметили, что в случае неправильного использования газ может представлять опасность. Для защиты жителей дома от токсичного метана или монооксида углерода стоит выбрать наиболее удачное устройство.

В целом сигнализатор газа может обнаруживать:

  1. Метан — способен привести к взрыву;
  2. Пропан/бутан  — из баллонов, используемых в бытовых плитах;
  3. Окись углерода — угарный газ, который может возникнуть из-за неполного сгорания топлива.

Сигнализатор непрерывно осуществляет анализ воздуха в помещении, а когда уровень газа становится опасным, то происходит звуковое оповещение.

Прибор может реагировать на опасную концентрацию газа именно на начальной стадии. 

Стоимость прибора по контролю качества воздуха

По данным Нафтогаза, граждане могут приобрести сигнализатор газа минимально за 1,22 тыс. грн, однако есть более усовершенствованные варианты за 2,2 тыс. грн.

При необходимости устройство можно будет соединить с системой охраны дома.

При этом некоторые модели наделены функцией автоматического перекрытия подачи газа, активации вентиляции или других систем безопасности во избежание взрыва или отравления.

Такой подход поможет вовремя отреагировать на утечку газа и предотвратить чрезвычайные ситуации.

Что еще должны знать украинцы

Для граждан также доступен датчик (детектор) угарного газа, который способен обнаруживать угарный газ в воздухе и сигнализировать о высокой концентрации для предотвращения отравления.

Главное, выбрать сертифицированное устройство и, чтобы имел питание от батарейки и мог работать при отсутствии света.

Устройство поможет в регулярном контроле за воздухом в доме и избавит граждан от лишних проблем.

Ранее мы писали, что в Кабинете министров рассматривают возможность поднять цены на коммунальные услуги. Такое решение продиктовано появлением масштабных долгов в энергетическом секторе Украины.

Еще сообщалось, что весной бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт-ч. Однако некоторые могут значительно сократить расходы за услугу.

цены на газ коммунальные услуги Нафтогаз газоснабжение газ
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации