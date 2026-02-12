Клиенты с газовыми плитами должны установить важный прибор — какая цена

Человек возле газовой плиты. Фото: Новости.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" рекомендуют украинским потребителям, в домах которых установлены газовые плиты, приобрести важное устройство для контроля качества воздуха. Стоимость такого гаджета, призванного обезопасить от угрозы взрыва или отравления, колеблется от 1,2 тыс. до 2,2 тыс. грн.

Такая информация содержится на портале ГК "Нафтогаз Украины", сообщают Новини.LIVE.

Мониторинг качества воздуха при использовании газа

Как пояснили в компании, граждане, которые дома используют природный газ (как трубопроводный, так и баллонный), могут приобрести сигнализатор газа для регулярного мониторинга качества воздуха и помощи в выявлении утечки опасных веществ.

В Нафтогазе отметили, что в случае неправильного использования газ может представлять опасность. Для защиты жителей дома от токсичного метана или монооксида углерода стоит выбрать наиболее удачное устройство.

В целом сигнализатор газа может обнаруживать:

Метан — способен привести к взрыву; Пропан/бутан — из баллонов, используемых в бытовых плитах; Окись углерода — угарный газ, который может возникнуть из-за неполного сгорания топлива.

Сигнализатор непрерывно осуществляет анализ воздуха в помещении, а когда уровень газа становится опасным, то происходит звуковое оповещение.

Прибор может реагировать на опасную концентрацию газа именно на начальной стадии.

Стоимость прибора по контролю качества воздуха

По данным Нафтогаза, граждане могут приобрести сигнализатор газа минимально за 1,22 тыс. грн, однако есть более усовершенствованные варианты за 2,2 тыс. грн.

При необходимости устройство можно будет соединить с системой охраны дома.

При этом некоторые модели наделены функцией автоматического перекрытия подачи газа, активации вентиляции или других систем безопасности во избежание взрыва или отравления.

Такой подход поможет вовремя отреагировать на утечку газа и предотвратить чрезвычайные ситуации.

Что еще должны знать украинцы

Для граждан также доступен датчик (детектор) угарного газа, который способен обнаруживать угарный газ в воздухе и сигнализировать о высокой концентрации для предотвращения отравления.

Главное, выбрать сертифицированное устройство и, чтобы имел питание от батарейки и мог работать при отсутствии света.

Устройство поможет в регулярном контроле за воздухом в доме и избавит граждан от лишних проблем.

