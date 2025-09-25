Зарплаты учителей в 2026 году — Минобразования разрабатывает механизм повышения

Министр Оксен Лисовой. Фото: Новини.LIVE

Глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал о сумме дополнительного финансирования, которую заложило украинское правительство в Государственный бюджет на 2026 год для повышения оплаты труда учителей. Точный механизм распределения средств станет известен после голосования документа в Верховной Раде.

Об этом министр заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время мероприятия "Образование для жизни: презентация концептуальных основ образовательных отраслей".

Реклама

Читайте также:

Деньги на повышение зарплат в сфере образования

Как отметил глава Минобразования, в проекте Госбюджета предусмотрено 53 млрд грн на повышение заработной платы учителям.

Также чиновник отметил, что сейчас в Министерстве образования продолжается работа над механизмом распределения средств. Предварительно ожидается, что первая волна повышения оплаты труда состоится с 1 января 2026 года на 30%, вторая волна — с 1 сентября еще на 20%.

"Проект бюджета проголосован правительством и внесен в парламент. Мы имеем в проекте бюджета дополнительную сумму 53 млрд грн. И мы сегодня с правительством работаем над механизмом, каким образом средства будут использованы для роста зарплаты. Вы знаете задекларированные шаги, которые и премьер-министр, и президент озвучивали. Это 30% роста с января и еще на 20% с сентября месяца", — сообщил он.

По его словам, окончательную версию соответствующего механизма представят до голосования законопроекта "О Государственном бюджете" в парламенте.

"Мы будем иметь механизм, каким образом мы делаем повышение: или мы заходим глубоко в структуру заработной платы, или мы делаем определенную простую модель, об этом мы позже сообщим", — добавил Лисовой.

Как могут измениться зарплаты с 2026 года

По информации Министерства финансов, до конца 2025 года средняя зарплата учителей будет находиться на уровне 16,7 тыс. грн. С января следующего года выплаты должны вырасти до 21,7 тыс. грн, с 1 сентября педагогам начнут платить более 25 тыс. грн.

В целом проектом Госбюджета на 2026 год предусмотрено повышение средней заработной платы педагогических работников на 50% в течение следующего года.

Ранее отмечалось, что повышение зарплаты не будет предусматривать сокращения количества работников образовательной сферы.

Напомним, в сентябре Кабмин внес изменения в постановления, регулирующие оплату труда педагогов. В частности, ввели новую доплату воспитателям-методистам учреждений дошкольного образования в 20% оклада.

Также мы рассказывали, как может вырасти минимальная зарплата в Украине с 2026 года. Показатель не меняли с 2024 года и сейчас составляет 8 тыс. грн.