Зарплати вчителів у 2026 році — Міносвіти розробляє механізм підвищення

Міністр Оксен Лісовий. Фото: Новини.LIVE

Очільник Міністерства освіти та науки України Оксен Лісовий розповів про суму додаткового фінансування, яку заклав український уряд до Державного бюджету на 2026 рік для підвищення оплати праці вчителів. Точний механізм розподілу коштів стане відомий після голосування документа у Верховній Раді.

Про це міністр заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час заходу "Освіта для життя: презентація концептуальних засад освітніх галузей".

Реклама

Читайте також:

Гроші на підвищення зарплат у сфері освіти

Як зазначив глава Міносвіти, у проєкті Держбюджету передбачено 53 млрд грн на підвищення заробітної плати вчителям.

Також посадовець зауважив, що нині у Міністерстві освіти триває робота над механізмом розподілу коштів. Попередньо очікується, що перша хвиля підвищення оплати праці відбудеться з 1 січня 2026 року на 30%, друга хвиля — з 1 вересня ще на 20%.

"Проєкт бюджету проголосований урядом і внесений у парламент. Ми маємо в проєкті бюджету додаткову суму 53 млрд грн. І ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб кошти будуть використані для зростання зарплати. Ви знаєте задекларовані кроки, які і прем'єр-міністр, і президент озвучували. Це 30% зростання з січня і ще на 20% з вересня місяця", — повідомив він.

За його словами, остаточну версію відповідного механізму представлять до голосування законопроєкту "Про Державний бюджет" в парламенті.

"Ми будемо мати механізм, в який спосіб ми робимо підвищення: чи ми заходимо глибоко в структуру заробітної плати, чи ми робимо певну простішу модель, про це ми пізніше повідомимо", — додав Лісовий.

Як можуть змінитися зарплати з 2026 року

За інформацією Міністерства фінансів, до кінця 2025 року середня зарплата вчителів перебуватиме на рівні 16,7 тис. грн. З січня наступного року виплати мають зрости до 21,7 тис. грн, з 1 вересня педагогам почнуть платити більш ніж 25 тис. грн.

Загалом проєктом Держбюджету на 2026 рік передбачено підвищення середньої заробітної плати педагогічних працівників на 50% протягом наступного року.

Раніше зазначалося, що підвищення зарплати не передбачатиме скорочення кількості працівників освітньої сфери.

Нагадаємо, у вересні Кабмін вніс зміни до постанов, що регулюють оплату праці педагогів. Зокрема, запровадили нову доплату вихователям-методистам закладів дошкільної освіти у 20% окладу.

Також ми розповідали, як може зрости мінімальна зарплата в Україні з 2026 року. Показник не змінювали з 2024 року і нині становить 8 тис. грн.