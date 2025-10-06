Заработная плата в натуральной форме — какие товары могут получить работники

Работник на заводе. Фото: Freepik

В Украине работодатели (предприятия или физлица-предприниматели) во время войны могут выплачивать своим работникам заработную плату в натуральной форме. Известно, кто имеет право на такой расчет за труд и какими товарами запрещено рассчитываться.

Соответствующее право прописано в законе "Об оплате труда".

Оплата труда в неденежной форме

Согласно статье 23 закона об оплате труда, зарплата на предприятиях в Украине должна выплачиваться деньгами, однако есть исключение, когда предусмотрена возможность частичного расчета за труд в неденежной форме.

Существуют ограничения на выплаты в натуральной форме. Согласно правилам, выплата может быть только частичная, не превышающая 30% начисленной заработной платы за месяц.

Также такой вид выплаты возможен только в сферах или по тем профессиям, где соответствующая выплата, эквивалентная по стоимости оплате труда, является обычной/желательной для работников.

Специального перечня таких отраслей и профессий нет, утвержденного нормативными документами. Однако, согласно письму №675/13/84-07, сферой, где зарплата в натуральной форме приемлема, это — сельское хозяйство, а в письме №18-1249 отмечается, что это может быть сельское, лесное и рыбное хозяйство.

При этом начисление зарплаты в натуральной форме должно быть обычным или желательным для работников. Воспользоваться таким видом расчета во время войны можно там, где это является обычной практикой. Работодателям достаточно иметь коллективный договор или другой документ, регулирующий соответствующие выплаты.

Также может предусматриваться обязательное предоставление заявлений от работников с просьбой получать зарплату в натуральной форме.

Какими товарами запрещено рассчитываться

В список товаров, которыми запрещается рассчитываться с работниками в натуральной форме, отнесены:

оружие, снаряды, продукцию военного назначения, выпускаемую предприятиями оборонной промышленности;

продукцию, имеющую стратегическое значение;

взрывоопасные/ядовитые вещества, наркотические средства;

товары, которые имеют производственно-техническое назначение;

нефть/нефтепродукты;

продукцию химической промышленности, минеральные удобрения;

продукцию целлюлозно-бумажной промышленности;

стройматериалы и изделия из них;

лесоматериалы (исключение — материалы, полученные во время лесозаготовок);

товары медицинской, фармацевтической/микробиологической промышленности;

благородные металлы/драгоценные камни, изделия из них;

алкогольные напитки, в частности, спирт и виноматериалы;

непродовольственные товары народного потребления/продовольственные товары народного потребления промышленной переработки;

продукцию переработки эфиромасличных культур, кроме растительного масла, предназначенную для расчетов с работниками сельскохозяйственных предприятий;

коконы шелкопряда;

махорку, табак/табачные изделия;

продукцию звероводства, пушнину;

шерсть (сырье);

кожу и кожсырье;

сырье льна, конопли, хлопка для текстильной промышленности;

лекарственные растения, клещевину, хмель, мак;

корнеплоды сахарной свеклы, продукцию переработки;

продукцию семеноводства;

продукцию пчеловодства, кроме меда;

племенное поголовье животных.

