Заробітна плата в натуральній формі — які товари можуть отримати працівники

В Україні роботодавці (підприємства або фізособи-підприємці) під час війни можуть виплачувати своїм працівникам заробітну плату у натуральній формі. Відомо, хто має право на такий розрахунок за працю та якими товарами заборонено розраховуватися.

Відповідне право прописане у законі "Про оплату праці".

Оплата праці у негрошовій формі

Згідно зі статтею 23 закону про оплату праці, зарплата на підприємствах в Україні має виплачуватися грошима, однак є виняток, коли передбачена можливість часткового розрахунку за працю у негрошовій формі.

Існують обмеження на виплати у натуральній формі. Згідно з правилами, виплата може бути лише часткова, що не перевищує 30% нарахованої заробітної плати за місяць.

Також такий вид виплати можливий тільки у сферах або за тими професіями, де відповідна виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці, є звичайною/бажаною для працівників.

Спеціального переліку таких галузей і професій немає, затвердженого нормативними документами. Проте, згідно з листом №675/13/84-07, сферою, де зарплата у натуральній формі прийнятна, це — сільське господарство, а в листі №18-1249 зазначається, що це може бути сільське, лісове та рибне господарство.

При цьому нарахування зарплати у натуральній формі повинне бути звичайною або бажаною для працівників. Скористатися таким видом розрахунку під час війни можна там, де це є звичайною практикою. Роботодавцям достатньо мати колективний договір або інший документ, що регулює відповідні виплати.

Також може передбачатися обов'язкове надання заяв від працівників з проханням отримувати зарплату у натуральній формі.

Якими товарами заборонено розраховуватися

До списку товарів, якими забороняється розраховуватися з працівниками у натуральній формі, віднесено:

зброю, снаряди, продукцію військового призначення, що випускають підприємства оборонної промисловості.

продукцію, що має стратегічне значення;

вибухонебезпечні/отруйні речовини, наркотичні засоби;

товари, які мають виробничо-технічного призначення;

нафту/нафтопродукти;

продукцію хімічної промисловості, мінеральні добрива;

продукцію целюлозно-паперової промисловості;

будматеріали та вироби з них;

лісоматеріали (виняток — матеріали, одержані під час лісозаготівель);

товари медичної, фармацевтичної/мікробіологічної промисловості;

благородні метали/коштовне каміння, вироби з них;

алкогольні напої, зокрема, спирт та виноматеріали;

непродовольчі товари народного споживання/продовольчі товари народного споживання промислової переробки;

продукцію переробки ефіроолійних культур, окрім рослинної олії, що призначена для розрахунків з працівниками сільскогосподарських підприємств;

кокони шовкопряда;

махорку, тютюн/тютюнові вироби;

продукцію звірівництва, хутро;

вовну (сировину);

шкіру та шкірсировину;

сировину льону, конопель, бавовни для текстильної промисловості;

лікарські рослини, рицину, хміль, мак;

коренеплоди цукрових буряків, продукцію переробки;

продукцію насінництва;

продукцію бджільництва, окрім меду;

племінне поголів’я тварин.

