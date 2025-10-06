Заробітна плата в натуральній формі — які товари можуть отримати працівники

Оплата праці у натуральній формі — хто має право у 2025 році
В Україні роботодавці (підприємства або фізособи-підприємці) під час війни можуть виплачувати своїм працівникам заробітну плату у натуральній формі. Відомо, хто має право на такий розрахунок за працю та якими товарами заборонено розраховуватися.
Відповідне право прописане у законі "Про оплату праці".
Оплата праці у негрошовій формі
Згідно зі статтею 23 закону про оплату праці, зарплата на підприємствах в Україні має виплачуватися грошима, однак є виняток, коли передбачена можливість часткового розрахунку за працю у негрошовій формі.
Існують обмеження на виплати у натуральній формі. Згідно з правилами, виплата може бути лише часткова, що не перевищує 30% нарахованої заробітної плати за місяць.
Також такий вид виплати можливий тільки у сферах або за тими професіями, де відповідна виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці, є звичайною/бажаною для працівників.
Спеціального переліку таких галузей і професій немає, затвердженого нормативними документами. Проте, згідно з листом №675/13/84-07, сферою, де зарплата у натуральній формі прийнятна, це — сільське господарство, а в листі №18-1249 зазначається, що це може бути сільське, лісове та рибне господарство.
При цьому нарахування зарплати у натуральній формі повинне бути звичайною або бажаною для працівників. Скористатися таким видом розрахунку під час війни можна там, де це є звичайною практикою. Роботодавцям достатньо мати колективний договір або інший документ, що регулює відповідні виплати.
Також може передбачатися обов'язкове надання заяв від працівників з проханням отримувати зарплату у натуральній формі.
Якими товарами заборонено розраховуватися
До списку товарів, якими забороняється розраховуватися з працівниками у натуральній формі, віднесено:
- зброю, снаряди, продукцію військового призначення, що випускають підприємства оборонної промисловості.
- продукцію, що має стратегічне значення;
- вибухонебезпечні/отруйні речовини, наркотичні засоби;
- товари, які мають виробничо-технічного призначення;
- нафту/нафтопродукти;
- продукцію хімічної промисловості, мінеральні добрива;
- продукцію целюлозно-паперової промисловості;
- будматеріали та вироби з них;
- лісоматеріали (виняток — матеріали, одержані під час лісозаготівель);
- товари медичної, фармацевтичної/мікробіологічної промисловості;
- благородні метали/коштовне каміння, вироби з них;
- алкогольні напої, зокрема, спирт та виноматеріали;
- непродовольчі товари народного споживання/продовольчі товари народного споживання промислової переробки;
- продукцію переробки ефіроолійних культур, окрім рослинної олії, що призначена для розрахунків з працівниками сільскогосподарських підприємств;
- кокони шовкопряда;
- махорку, тютюн/тютюнові вироби;
- продукцію звірівництва, хутро;
- вовну (сировину);
- шкіру та шкірсировину;
- сировину льону, конопель, бавовни для текстильної промисловості;
- лікарські рослини, рицину, хміль, мак;
- коренеплоди цукрових буряків, продукцію переробки;
- продукцію насінництва;
- продукцію бджільництва, окрім меду;
- племінне поголів’я тварин.
