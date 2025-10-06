Відео
Оплата праці у натуральній формі — хто має право у 2025 році

Оплата праці у натуральній формі — хто має право у 2025 році

Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:30
Заробітна плата в натуральній формі — які товари можуть отримати працівники
Працівник на заводі. Фото: Freepik

В Україні роботодавці (підприємства або фізособи-підприємці) під час війни можуть виплачувати своїм працівникам заробітну плату у натуральній формі. Відомо, хто має право на такий розрахунок за працю та якими товарами заборонено розраховуватися.

Відповідне право прописане у законі "Про оплату праці".

Читайте також:

Оплата праці у негрошовій формі

Згідно зі статтею 23 закону про оплату праці, зарплата на підприємствах в Україні має виплачуватися грошима, однак є виняток, коли передбачена можливість часткового розрахунку за працю у негрошовій формі.

Існують обмеження на виплати у натуральній формі. Згідно з правилами, виплата може бути лише часткова, що не перевищує 30% нарахованої заробітної плати за місяць.

Також такий вид виплати можливий тільки у сферах або за тими професіями, де відповідна виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці, є звичайною/бажаною для працівників. 

Спеціального переліку таких галузей і професій немає, затвердженого нормативними документами. Проте, згідно з листом №675/13/84-07, сферою, де зарплата у натуральній формі прийнятна, це — сільське господарство, а в листі №18-1249 зазначається, що це може бути сільське, лісове та рибне господарство.

При цьому нарахування зарплати у натуральній формі повинне бути звичайною або бажаною для працівників. Скористатися таким видом розрахунку під час війни можна там, де це є звичайною практикою. Роботодавцям достатньо мати колективний договір або інший документ, що регулює відповідні виплати.

Також може передбачатися обов'язкове надання заяв від працівників з проханням отримувати зарплату у натуральній формі.

Якими товарами заборонено розраховуватися 

До списку товарів, якими забороняється розраховуватися з працівниками у натуральній формі, віднесено:

  • зброю, снаряди, продукцію військового призначення, що випускають підприємства оборонної промисловості.
  • продукцію, що має стратегічне значення;
  • вибухонебезпечні/отруйні речовини, наркотичні засоби;
  • товари, які мають виробничо-технічного призначення;
  • нафту/нафтопродукти;
  • продукцію хімічної промисловості, мінеральні добрива;
  • продукцію целюлозно-паперової промисловості;
  • будматеріали та вироби з них;
  • лісоматеріали (виняток — матеріали, одержані під час лісозаготівель);
  • товари медичної, фармацевтичної/мікробіологічної промисловості;
  • благородні метали/коштовне каміння, вироби з них;
  • алкогольні напої, зокрема, спирт та виноматеріали;
  • непродовольчі товари народного споживання/продовольчі товари народного споживання промислової переробки;
  • продукцію переробки ефіроолійних культур, окрім рослинної олії, що призначена для розрахунків з працівниками сільскогосподарських підприємств;
  • кокони шовкопряда;
  • махорку, тютюн/тютюнові вироби;
  • продукцію звірівництва, хутро;
  • вовну (сировину);
  • шкіру та шкірсировину;
  • сировину льону, конопель, бавовни для текстильної промисловості;
  • лікарські рослини, рицину, хміль, мак;
  • коренеплоди цукрових буряків, продукцію переробки;
  • продукцію насінництва;
  • продукцію бджільництва, окрім меду;
  • племінне поголів’я тварин. 

Раніше ми писали про середню зарплату в Україні у серпні 2025 року. Показник скоротився на 2,2% за місяць, до 25,9 тис. грн. 

Також ми розповідали, що з жовтня запрацювали нові вимоги щодо середньої заробітної плати. Вони торкнулися сфери роздрібної торгівлі спиртним та тютюном. 

зарплати виплати робота гроші працівники
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
