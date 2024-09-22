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Оплата труда во время воздушных тревог — что нужно знать украинским рабочим

22 сентября 2024 15:06
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Воздушная тревога на работе — как это влияет на зарплату
Женщина направляется в укрытие. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинцы адаптируются к новым условиям жизни в условиях полномасштабной войны. Практически каждый день граждане сталкиваются с воздушными тревогами, и в этом контексте возникает важный вопрос: обязан ли работодатель компенсировать время, которое работник проводит в укрытии во время рабочего дня.

Об этом рассказывает юрист Дмитрий Зал.

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Права работников во время тревог

По словам эксперта, работники имеют ряд прав, в частности:

  • Отказаться от выполнения работы, если возникла ситуация, представляющая угрозу их жизни или здоровью (ст. 153 КЗоТ).
  • Оставить свое рабочее место, перейти к укрытию и оставаться там до завершения воздушной тревоги.
  • Защищаться от неправомерных действий работодателя, если он мешает работнику покинуть рабочее место во время тревоги. В такой ситуации лицо может обратиться в органы местного самоуправления или в Гоструд для проведения проверки.

Оплата труда во время воздушной тревоги

Юрист утверждает, что время, проведенное работником в укрытии, должно быть оплачено. Если работа продолжалась в укрытии, оплата должна производиться по обычным тарифам. В случае простоя, обусловленного разными факторами, работодатель обязан выплатить не менее 2/3 тарифной ставки, установленной для работника. В отдельных ситуациях возможно установление более высокой оплаты в соответствии с условиями трудового или коллективного договора.

Особенности для разных категорий работников:

  • Работники с сдельной оплатой могут получить меньше из-за отсутствия выработки.
  • Дистанционные работники имеют возможность самостоятельно планировать свое рабочее время.

В украинском трудовом законодательстве пока нет положения, которое обязывало бы работников отрабатывать время, проведенное в укрытии. Если работодатель желает, чтобы это время компенсировалось дополнительной работой, он должен дополнительно оплатить эти часы.

Обязанности работодателя

Согласно Кодексу гражданской защиты Украины и Закона Украины "Об охране труда", работодатель имеет ряд обязанностей:

  • Разработать план реагирования или инструкции для персонала на случай воздушной тревоги.
  • Проинформировать работников о местонахождении ближайшего укрытия и подчеркнуть важность эвакуации.
  • Принять необходимые меры для реагирования на чрезвычайные ситуации.
  • Обеспечить сохранность как персонала, так и гостей.

Если ваш руководитель не выполнит требования по обеспечению безопасности во время воздушных тревог, это может привести к административной ответственности (ст. 41 КУоАП), а в некоторых случаях даже к уголовной ответственности (ст. 271 УК). Особенно это касается ситуаций, когда нарушение привело к вреду жизни или здоровью работников.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине планируют ввести новые требования к индексации заработных плат. Индекс счета будет осуществляться нарастающим итогом, начиная с 2025 года.

Также мы писали, что в Украине во время военного положения трудовое законодательство претерпело определенные изменения. Речь идет о праве работников на получение отпусков в такой период.

зарплаты работа деньги воздушная тревога война в Украине укрытия

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