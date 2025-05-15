Зарплаты работникам, которые несут службу, на предприятии — правила в 2025 году

Оплата труда мобилизованным — кому сохраняют средний заработок
В Государственной службе по вопросам труда рассказали, как происходит оплата труда работникам, которые несут службу в Вооруженных силах Украины, во время простоя предприятия. Также уточнили, когда работодатели не несут ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.
Об этом говорится на портале Гоструда.
Оплата труда тем, кто служит в ВСУ
По правилам, на предприятиях, независимо от факта простоя, за мобилизованными сотрудниками, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня увольнения, должны сохраняться место работы и должность.
Это касается военнослужащих на:
- срочной военной службе;
- военной службе по призыву лиц офицерского состава;
- военной службе по призыву по мобилизации;
- военной службе по призыву лиц из числа резервистов;
- принятыми на военную службу по контракту.
До 18 июля 2022 года за такими работниками еще и сохранялся средний доход в соответствии со ст. 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ). Однако закон №2352 изменил формулировку части этой статьи, изъяв из нее положение о сохранении оплаты по среднему заработку для служащих.
После законодательных изменений работодатель вправе самостоятельно решать, оставлять ли средний заработок такому работнику, это не запрещается.
Тогда как для добровольцев Теробороны закон №2352 не изменил положения о сохранении заработка во время службы.
Работодатели могут использовать такой метод расчета:
- расчет 50% от среднего в соответствии с порядком №100;
- перерасчет зарплаты согласно текущему окладу;
- назначение вознаграждения в размере одной минимальной зарплаты;
- замена выплат материальной помощью для членов семьи служащего.
Работодатели освобождаются от ответственности за нарушение обязанности по срокам оплаты труда, если доказано, что оно произошло из-за боевых действий или по другим обстоятельствам непреодолимой силы.
Ранее мы рассказывали о том, что частные работодатели предлагают разнообразным преподавателям высокую оплату труда. Показатель значительно выше, чем в государственных учреждениях.
Также писали, что высокую оплату труда преимущественно предлагают в Киеве, Херсонской и Львовской областях. Самую высокую зарплату с начала года за указанный период предлагали в 115 тыс. грн.
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