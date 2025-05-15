Зарплаты работникам, которые несут службу, на предприятии — правила в 2025 году

Человек достает купюры из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, как происходит оплата труда работникам, которые несут службу в Вооруженных силах Украины, во время простоя предприятия. Также уточнили, когда работодатели не несут ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы.

Об этом говорится на портале Гоструда.

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По правилам, на предприятиях, независимо от факта простоя, за мобилизованными сотрудниками, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня увольнения, должны сохраняться место работы и должность.

Это касается военнослужащих на:

срочной военной службе;

военной службе по призыву лиц офицерского состава;

военной службе по призыву по мобилизации;

военной службе по призыву лиц из числа резервистов;

принятыми на военную службу по контракту.

До 18 июля 2022 года за такими работниками еще и сохранялся средний доход в соответствии со ст. 119 Кодекса законов о труде (КЗоТ). Однако закон №2352 изменил формулировку части этой статьи, изъяв из нее положение о сохранении оплаты по среднему заработку для служащих.

После законодательных изменений работодатель вправе самостоятельно решать, оставлять ли средний заработок такому работнику, это не запрещается.

Тогда как для добровольцев Теробороны закон №2352 не изменил положения о сохранении заработка во время службы.

Работодатели могут использовать такой метод расчета:

расчет 50% от среднего в соответствии с порядком №100;

перерасчет зарплаты согласно текущему окладу;

назначение вознаграждения в размере одной минимальной зарплаты;

замена выплат материальной помощью для членов семьи служащего.

Работодатели освобождаются от ответственности за нарушение обязанности по срокам оплаты труда, если доказано, что оно произошло из-за боевых действий или по другим обстоятельствам непреодолимой силы.

Ранее мы рассказывали о том, что частные работодатели предлагают разнообразным преподавателям высокую оплату труда. Показатель значительно выше, чем в государственных учреждениях.

Также писали, что высокую оплату труда преимущественно предлагают в Киеве, Херсонской и Львовской областях. Самую высокую зарплату с начала года за указанный период предлагали в 115 тыс. грн.