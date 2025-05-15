Зарплати працівникам, які несуть службу, на підприємстві — правила у 2025 році

Людина дістає купюри з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Державній службі з питань праці розповіли, як відбувається оплата праці працівникам, які несуть службу в Збройних силах України, під час простою підприємства. Також уточнили, коли роботодавці не несуть відповідальності за порушення термінів виплати заробітної плати.

Про це йдеться на порталі Держпраці.

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За правилами, на підприємствах, незалежно від факту простою, за мобілізованими співробітниками, під час дії особливого періоду на термін до його закінчення або до дня звільнення, мають зберігатися місце роботи та посада.

Це стосується військовослужбовців на:

строковій військовій службі;

військовій службі за призовом осіб офіцерського складу;

військовій службі за призовом під час мобілізації;

військовій службі за призовом осіб із числа резервістів;

прийнятими на військову службу за контрактом.

До 18 липня 2022 року за такими працівниками ще й зберігався середній дохід відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю (КЗпП). Однак закон №2352 змінив формулювання частини цієї статті, вилучивши з неї положення про збереження оплати за середнім заробітком для службовців.

Після законодавчих змін роботодавець має право самостійно вирішувати, чи залишати середній заробіток такому працівникові, це не забороняється.

Тоді як для добровольців Тероборони закон №2352 не змінив положення про збереження заробітку під час служби.

Роботодавці можуть використовувати такий метод розрахунку:

розрахунок 50% від середнього відповідно до порядку №100;

перерахунок зарплати згідно з поточним окладом;

призначення винагороди у розмірі однієї мінімальної зарплати;

заміна виплат матеріальною допомогою для членів родини службовця.

Роботодавці звільняються від відповідальності за порушення обов’язку щодо термінів оплати праці, якщо доведено, що воно сталося через бойові дії або з інших обставин непереборної сили.

Раніше ми розповідали про те, що приватні роботодавці пропонують різноманітним викладачам високу оплату праці. Показник значно вищий, ніж в державних закладах.

Також писали, що високу оплату праці переважно пропонують у Києві, Херсонській та Львівській областях. Найвищу зарплату з початку року за вказаний період пропонували у 115 тис. грн.