Работа логопедов и психологов с учениками — нормы оплаты труда в 2025 году

Учительница в классе. Фото: Freepik

Специалистам коррекционно-развивающих и психолого-педагогических занятий в учебных заведениях предусмотрены определенные правила в оплате труда. Эксперты по трудовому праву назвали размеры минимальных гарантированных выплат в 2025 году.

Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

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Как отмечается на портале, расчет за дополнительные психолого-педагогические и коррекционно-развивающие занятия должен происходить ежемесячно на основе актов приемки оказанных услуг.

По словам юристов, оплата труда таких специалистов должна осуществляться по ставкам почасовой оплаты труда работников всех сфер экономики за проведение учебных занятий в размере, предусмотренном для доцентов или кандидатов наук, осуществляющих учебные занятия с учащимися школ, в соответствии с постановлением правительства №1298 от 30 августа 2002 года "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы", повышенном на 20% за работу с лицами с особыми потребностями.

"Ставка почасовой оплаты составляет 3,4% от оклада (ставки) работника I тарифного разряда, которые повышены на 20%", — пояснили юристы.

Перечень специалистов, которые могут предоставлять дополнительные услуги

На такой работе могут быть задействованы специалисты, получившие соответствующую степень высшего образования в области образовательных знаний по специальностям: дошкольное образование, начальное, специальное образование, физическая культура и спорт, культура и искусство, хореография, музыкальное искусство.

Также речь идет о социальных и поведенческих науках, здравоохранении по специальности: психология, физическая терапия, эрготерапия, лечебная физкультура (учителя-дефектологи, логопеды, реабилитологи, практические психологи, инструкторы по трудовой адаптации, специалисты по физической реабилитации).

Это предусмотрено постановлением правительства №1519 от 27 декабря 2024 года "Порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета местным бюджетам на предоставление господдержки лицам с особыми образовательными потребностями".

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