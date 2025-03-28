Робота логопедів та психологів з учнями — норми оплати праці у 2025 році

Вчителька в класі. Фото: Freepik

Спеціалістам корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять в закладах освіти передбачені певні правила в оплаті праці. Експерти з трудового права назвали розміри мінімальних гарантованих виплат у 2025 році.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

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Як зазначається на порталі, розрахунок за додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття має відбуватися щомісяця на основі актів приймання наданих послуг.

За словами юристів, оплата праці таких фахівців має здійснюватися за ставками погодинної оплати праці працівників усіх сфер економіки за проведення навчальних занять у розмірі, передбаченому для доцентів або кандидатів наук, які здійснюють навчальні заняття з учнями шкіл, відповідно до постанови уряду №1298 від 30 серпня 2002 року "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", підвищеному на 20% за роботу з особами з особливими освітніми потребами.

"Ставка погодинної оплати становить 3,4% від окладу (ставки) працівника I тарифного розряду, які підвищені на 20%", — пояснили юристи.

Перелік фахівців, які можуть надавати додаткові послуги

На такій роботі можуть бути залучені фахівці, що здобули відповідний ступінь вищої освіти у галузі освітніх знань за спеціальностями: дошкільна освіта, початкова, спеціальна освіта, фізична культура і спорт, культура і мистецтво, хореографія, музичне мистецтво.

Також йдеться про соціальні та поведінкові науки, охорону здоров’я за спеціальністю: психологія, фізична терапія, ерготерапія, лікувальна фізкультура (вчителі-дефектологи, логопеди, реабілітологи, практичні психологи, інструктори з трудової адаптації, фахівці з фізичної реабілітації).

Це передбачено постановою уряду №1519 від 27 грудня 2024 року "Порядок та умови надання субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання держпідтримки особам з особливими освітніми потребами".

Раніше ми писали, що працівники під час війни можуть отримувати доплати до окладу, якщо робота складна та напружена. Питання призначення додаткової оплати праці має свої особливості.

Також ми розповідали, що працівники, які виконують понаднормову роботу, мають право на доплати. Такі додаткові години беруть до уваги у розрахунку навіть відпускних виплат.