ПриватБанк предоставит за оплату услуг ЖКХ до 5 тыс. грн - подробности

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют возможность принять участие в новой акции по оплате коммунальных услуг, которая предусматривает возврат немалых сумм кэшбека на счета. Максимально будут выплачивать 5 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-центр ПриватБанка.

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Как отмечается, акция для клиентов банка по оплате части жилищно-коммунальных услуг и других услуг продлится до 9 августа 2025 года. В ее рамках банк вернет деньги за коммунальные платежи в мобильном приложении или веб-версии "Приват24" с Visa.

Допускаются к участию в розыгрыше исключительно совершеннолетние лица, которые являются клиентами ПриватБанка, имеют идентификационный код и активную карту Visa.

Речь идет об осуществлении:

договорных коммунальных платежей в приложении или веб-версии "Приват24";

договорных телекоммуникационных платежей (Интернет и ТВ) в "Приват24";

автоплатежей за коммунальные услуги и телекоммуникационные платежи.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Условия розыгрыша для клиентов ПриватБанка

Все, кто желает присоединиться к акции, должны:

пройти регистрацию;

сделать не менее семи платежей за коммунальные услуги, Интернет или телевидение с карты Visa в приложении "Приват24". Каждый седьмой платеж подарит новый шанс на выигрыш;

ознакомиться с ежемесячным результатом розыгрышей призов.

Победителей будет ждать вознаграждение в виде возвращенных средств. Так, финучреждение ежемесячно будет возвращать 100 клиентам деньги, которые были потрачены на расчет за коммунальные услуги. Максимально — 5 тыс. грн на одного клиента в течение каждой отдельной волны акции. Ожидается, что в целом победителями акции за все время станут 300 человек.

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