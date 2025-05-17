ПриватБанк предоставит за оплату услуг ЖКХ до 5 тыс. грн - подробности

Оплата услуг ЖКХ — ПриватБанк вернет клиентам до 5 тыс. грн
Клиенты государственного "ПриватБанка" имеют возможность принять участие в новой акции по оплате коммунальных услуг, которая предусматривает возврат немалых сумм кэшбека на счета. Максимально будут выплачивать 5 тыс. грн.
Об этом информирует пресс-центр ПриватБанка.
Условия предоставления скидок на оплату коммуналки ПриватБанком
Как отмечается, акция для клиентов банка по оплате части жилищно-коммунальных услуг и других услуг продлится до 9 августа 2025 года. В ее рамках банк вернет деньги за коммунальные платежи в мобильном приложении или веб-версии "Приват24" с Visa.
Допускаются к участию в розыгрыше исключительно совершеннолетние лица, которые являются клиентами ПриватБанка, имеют идентификационный код и активную карту Visa.
Речь идет об осуществлении:
- договорных коммунальных платежей в приложении или веб-версии "Приват24";
- договорных телекоммуникационных платежей (Интернет и ТВ) в "Приват24";
- автоплатежей за коммунальные услуги и телекоммуникационные платежи.
Условия розыгрыша для клиентов ПриватБанка
Все, кто желает присоединиться к акции, должны:
- пройти регистрацию;
- сделать не менее семи платежей за коммунальные услуги, Интернет или телевидение с карты Visa в приложении "Приват24". Каждый седьмой платеж подарит новый шанс на выигрыш;
- ознакомиться с ежемесячным результатом розыгрышей призов.
Победителей будет ждать вознаграждение в виде возвращенных средств. Так, финучреждение ежемесячно будет возвращать 100 клиентам деньги, которые были потрачены на расчет за коммунальные услуги. Максимально — 5 тыс. грн на одного клиента в течение каждой отдельной волны акции. Ожидается, что в целом победителями акции за все время станут 300 человек.
Напомним, украинские потребители услуг ЖКХ могут также платить меньшие комиссии, рассчитываясь через "ПриватБанк". Известно, какие суммы взимают в 2025 году.
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