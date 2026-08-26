ПриватБанк взимает комиссию при оплате услуг ЖКХ: что нужно знать пенсионерам

Пожилая женщина на фоне отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный "ПриватБанк" не взимает комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг с владельцев пенсионных карт, поскольку для таких граждан действует льготный режим обслуживания. Несмотря на это, некоторые пожилые клиенты, не зная определенных правил, могут и в дальнейшем переплачивать за такие финансовые операции.

О том, какие правила действуют для пожилых граждан, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Когда ПриватБанк взимает комиссию при оплате услуг ЖКХ

По информации государственного финансового учреждения, ПриватБанк является одной из крупнейших в стране договорных сетей с коммунальными предприятиями, что позволяет осуществлять большинство коммунальных платежей бесплатно.

Однако, как отметила одна из гражданок на странице банка в социальной сети Facebook, несмотря на то, что она является пенсионеркой, ей по-прежнему приходится платить комиссию при оплате коммунальных услуг. Женщина отметила, что при этом в банке ее уверяли, что с пенсии дополнительную плату взимать не будут.

"ПриватБанк, может, и неплохой, но почему он с меня, пенсионерки, взимает комиссию, когда я плачу за коммуналку?", — говорится в обращении.

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Как пенсионерам не переплачивать в ПриватБанке

Согласно условиям финансового учреждения, пенсионеры могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги через ПриватБанк без дополнительных комиссий исключительно в том случае, если используют для этого пенсионные карты ("Карты для выплат"). В то время как на все остальные случаи соответствующая льгота не распространяется.

Также для пенсионеров в банке действует нулевая комиссия только в том случае, если платежи осуществляются банковскими картами, а не наличными.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, необходимо оплачивать квитанции пенсионными картами:

В любом отделении ПриватБанка;

Через банкомат;

В терминале самообслуживания;

С помощью службы поддержки по номеру 3700.

Также без комиссии можно оплачивать коммунальные услуги через мобильное приложение "Приват24" с карты для выплат (если сумма не превышает 5 000 грн, а количество платежей в месяц — не более 15).

В частности, после оплаты онлайн электронную квитанцию можно сохранить или распечатать, а в случае необходимости — получить бумажную в банковском отделении.

То есть при использовании других карт или оплате наличными ПриватБанк будет взимать комиссию.

Другие преимущества для пенсионных карт:

Нет комиссии за зачисление пенсионных средств на карты от ПФУ;

Отсутствуют комиссии при снятии наличных во всех банкоматах страны;

Не предусмотрена плата за переводы средств на карты Универсальная, Универсальная Gold или интернет-карты.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПриватБанк в 2026 году проводит проверки на предмет законности источников доходов. На данный момент возможна блокировка счетов. Для снятия ограничений банк может потребовать предоставления документов, подтверждающих законность средств. В частности, необходимо будет предоставить налоговую декларацию ФЛП с отметкой Налоговой службы.

Еще Новини.LIVE писали о том, что, если клиентам ПриватБанка не удается обновить информацию удаленно через "Приват24", то нужно обратиться в отделение с дополнительными документами. Обязательно нужно иметь при себе паспорт и идентификационный код, а также, при необходимости, — дополнительные документы для подтверждения доходов.