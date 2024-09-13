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Оплата больничных в 2024 году — как именно размер выплат зависит от стажа

13 сентября 2024 12:14
Ксения Симонова - Редактор
Больничные выплаты в 2024 году — какие суммы выплачивают украинцам
Подсчеты на калькуляторе. Фото: kmkl1.kiev.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинские работодатели в 2024 году должны производить выплату средств в случае временной нетрудоспособности работников. Размер больничных, оказываемых на период болезни или травмы, зависит от страхового стажа человека.

О таких деталях рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда.

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Как размер больничных выплат зависит от стажа

Вопрос предоставления помощи по временной нетрудоспособности для застрахованных лиц, зависящий от страхового стажа, регулирует статья 17 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Как сообщают специалисты ПФУ, размер пособия по временной нетрудоспособности (в частности, уход за больным ребенком/больным членом семьи) в расчете на месяц не может превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачены страховые взносы (с 1 апреля 2024 года: 8 тыс. грн. ×15 = 120 тыс. грн.).

В целом на больничную сумму для работника влияет:

  • его размер заработной платы за год перед открытием больничного листа;
  • количество страхового стажа;
  • сроки лечения;
  • причины нетрудоспособности

Для того, чтобы определить размер больничной выплаты, определяют доход работника за 12 месяцев до первого дня больничного периода, состоящего из зарплаты, премии, компенсации и начислений за отпуск. Получившую сумму нужно разделить на 365 дней.

Наибольшее влияние на размер выплаты имеет страховой стаж. Работникам начисляют процент от средней зарплаты за день:

  • до трех лет стажа — 50% от среднедневной зарплаты;
  • от трех до пяти лет стажа — 60%;
  • от пяти до восьми лет стажа — 70%;
  • более восьми лет стажа — 100%.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, которые должным образом оформлены на работе, имеют право на материальную поддержку на период болезни или травмы. В некоторых случаях — на 100% от размера средней заработной платы.

Ранее мы рассказывали, что если военнослужащий заболел во время заграничного отпуска, он должен получить больничное письмо. Это письмо нужно перевести на украинский, нотариально заверить и переслать в воинскую часть, где служит больной военнослужащий.

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