Грошова допомога у 100% зарплати — хто має право на підвищений розмір лікарняних

Працівниця за станком. Фото: РБК-Україна

Українці, які належно оформлені на роботі, мають право на матеріальну підтримку на період хвороби чи травми. У деяких випадках — на 100% від розміру середньої заробітної плати.

Про це повідомили в Пенсійному фонді.

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Виплата допомоги у розмірі 100% зарплати

Відповідно до законодавства України, застраховані особи мають право на допомогу на період хвороби чи травми у розмірі 50%, 60%, 70% та 100% середньої заробітної плати (доходу). Відповідне питання регулює закон "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Так, допомога з тимчасової непрацездатності виплачується у розмірі 100% за наявності в застрахованого громадянина більш ніж восьми років страхового стажу.

Окрім того, на допомогу у розмірі 100% середньої зарплатні незалежно від терміну набутого стажу мають право, зокрема:

громадяни, віднесені до першої-третьої категорій осіб, котрі постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС;

один із батьків/особа, яка їх замінює, які доглядають хвору неповнолітню дитину, яка отримала шкоду для здоров'я внаслідок катастрофи ЧАЕС;

ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності та члени родин загиблих/померлих ветеранів війни та захисників і захисниць країни;

донори, котрі мають право на пільги.

Працівники або гіг-спеціалісти резидента Дія Сіті, котрі є застрахованими особами, мають право на лікарняні незалежно від наявності стажу, в розмірі зарплати, з якої фактично сплачені страхові внески.

"Крім того, у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (оподатковуваного доходу), незалежно від страхового стажу, призначається та виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та надається допомога по вагітності та пологах", — додали у ПФУ.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримувати щомісячну грошову виплату, гарантовану державою, до 21 тис. грн. Йдеться про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членів сімей загиблих/померлих громадян з числа таких осіб.

Також повідомляли, що українці можуть отримати кошти на оренду житла у низці міст. Таку допомогу надає Благодійний Фонд "Право на захист" за підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).