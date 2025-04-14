Помощь на оплату услуг ЖКХ — кто и где может получать по 500 грн ежемесячно

Оплата коммуналки — кому доступна ежемесячная помощь в 500 грн
В одном из регионов гражданам доступна адресная денежная помощь на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги. Такую поддержку оказывают для людей с инвалидностью.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной политики одного из городских советов.
Подробнее об адресной помощи на оплату коммуналки
Денежная помощь на жилищно-коммунальные услуги предоставляется в городе Днепр. Финансовая поддержка предусмотрена для таких семей:
- где есть дети с инвалидностью;
- лица с инвалидностью первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и инвалидность с детства);
- лица с инвалидностью второй группы с детства.
Размер помощи составляет ежемесячно на каждого человека с инвалидностью в семье:
- в теплый сезон (с 1 апреля по 31 октября) — 500 гривен;
- в холодный сезон (с 1 ноября по 31 марта) — 700 гривен.
Выплата является безналичной и перечисляется департаментом социальной политики коммунальным предприятиям города.
Как оформить помощь на оплату коммунальных услуг
Тем, кто желает получить денежную помощь на оплату коммунальных услуг, необходимо обратиться в управление соцзащиты населения. Там необходимо написать соответствующее заявление. С собой нужно иметь следующие документы:
- копию паспорта лица с инвалидностью (копию ID-карты), свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;
- справку о составе семьи или зарегистрированных в жилье лиц;
- справку медико-социальной экспертной комиссии или другие заключения врачей;
- лицевой счет по оплате коммунальных услуг.
Подавать документы на ежемесячную адресную помощь на коммунальные услуги нужно ежегодно в январе.
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