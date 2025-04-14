Помощь на оплату услуг ЖКХ — кто и где может получать по 500 грн ежемесячно

Человек держит деньги и квитанции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В одном из регионов гражданам доступна адресная денежная помощь на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги. Такую поддержку оказывают для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента социальной политики одного из городских советов.

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Денежная помощь на жилищно-коммунальные услуги предоставляется в городе Днепр. Финансовая поддержка предусмотрена для таких семей:

где есть дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью первой группы (недостатки зрения, психические расстройства, недостатки опорно-двигательного аппарата и инвалидность с детства);

лица с инвалидностью второй группы с детства.

Размер помощи составляет ежемесячно на каждого человека с инвалидностью в семье:

в теплый сезон (с 1 апреля по 31 октября) — 500 гривен;

в холодный сезон (с 1 ноября по 31 марта) — 700 гривен.

Выплата является безналичной и перечисляется департаментом социальной политики коммунальным предприятиям города.

Как оформить помощь на оплату коммунальных услуг

Тем, кто желает получить денежную помощь на оплату коммунальных услуг, необходимо обратиться в управление соцзащиты населения. Там необходимо написать соответствующее заявление. С собой нужно иметь следующие документы:

копию паспорта лица с инвалидностью (копию ID-карты), свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;

справку о составе семьи или зарегистрированных в жилье лиц;

справку медико-социальной экспертной комиссии или другие заключения врачей;

лицевой счет по оплате коммунальных услуг.

Подавать документы на ежемесячную адресную помощь на коммунальные услуги нужно ежегодно в январе.

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