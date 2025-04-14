Допомога на оплату послуг ЖКГ — хто і де може отримувати по 500 грн щомісяця

Людина тримає гроші та квитанції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів громадянам доступна адресна грошова допомога на покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Таку підтримку надають для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціальної політики однієї з міських рад.

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Детальніше про адресну допомогу на оплату комуналки

Грошова допомога на житлово-комунальні послуги надається у місті Дніпро. Фінансова підтримка передбачена для таких родин:

де є діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю першої групи (вади зору, психічні розлади, вади опорно-рухового апарату та інвалідність з дитинства);

особи з інвалідністю другої групи з дитинства.

Розмір допомоги становить щомісячно на кожну особу з інвалідністю у родині:

у теплий сезон (з 1 квітня по 31 жовтня) — 500 гривень;

у холодний сезон (з 1 листопада по 31 березня) — 700 гривень.

Виплата є безготівковою і перераховується департаментом соціальної політики комунальним підприємствам міста.

Як оформити допомогу на оплату комунальних послуг

Тим, хто бажає отримати грошову допомогу на оплату комунальних послуг, необхідно звернутися до управління соцзахисту населення. Там необхідно написати відповідну заяву. З собою потрібно мати такі документи:

копію паспорта особи з інвалідністю (копію ID-картки), свідоцтво про народження дитини з інвалідністю;

довідку про склад родини або зареєстрованих у житлі осіб;

довідку медико-соціальної експертної комісії чи висновки лікарів;

особовий рахунок з оплати комунальних послуг.

Подавати документи на щомісячну адресну допомогу на комунальні послуги потрібно щороку в січні.

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