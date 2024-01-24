ПриватБанк объяснил, как избежать проблем по программе Оплата частями

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему иногда у клиентов могут возникать проблемы по программе "Оплата частями". Также в банке уточнили нюансы возврата кредитных средств.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Какие по программе "Оплата частями" возникают проблемы

Как рассказал один из клиентов банка, он взял товар по программе "Оплата частями". В декабре пропустил оплату на один день, деньги положил на кредитку, однако банк не списал, забрав платеж с личной карты через неделю. В следующий раз необходимую сумму внес заблаговременно, на несколько дней раньше, однако платеж не списали, а кредит сочли просроченным.

"Об изменении условий кредита меня никто не сообщал, ни в декабре, ни в январе! Соответственно, я забросил деньги на кредитку, как это предполагалось договором, где они и лежат, а забрать их оттуда будет стоить кучу комиссий! Да еще и снимают дополнительные проценты за "прострочку", хотя я внес платеж раньше времени", — говорится в жалобе.

Объяснение ПриватБанка

В банке отметили, что кредит по договору "Оплата частями", по которому не произошло списание полной суммы регулярного платежа, на следующий день после даты такого платежа, по правилам считается просроченным.

При наличии просроченной задолженности условия договора по услуге "Оплата частями" изменяются и формируется новый счет для внесения средств. Об этом банк информирует клиентов и соответствующие положения указанные в условиях и правилах на сайте по ссылке.

"Для погашения кредита (договора) в дальнейшем средства нужно вносить по графику (до даты списания планового платежа) на новый счет, который вы можете увидеть в Приват24, в меню: Кредиты — Оплата частями — Договоры — Выбрать необходимый договор — Реквизиты", — подчеркнули в ПриватБанке.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "Приватбанк" выставило на продажу безнадежные кредиты своих клиентов более чем на полмиллиарда гривен. Продажа долга пройдет путем проведения электронных торгов.

Также мы писали, что в Национальном банке утвердили новые правила подачи отчетности банками об активных финансовых операциях должников. Регулятор в некоторых случаях начнет собирать данные о финансовых операциях украинцев.