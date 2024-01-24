Банки звітуватимуть НБУ про операції боржників — деталі нових правил

Банківська картка. Фото: banki.ua

У Національному банку України (НБУ) затвердили нові правила подання звітності банками про активні фінансові операції боржників. Регулятор у певних випадках почне збирати дані про фінансові операції українців.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Нові правила Нацбанку

Як зазначають у пресслужбі, нові правила прописані у постанові №9 Нацбанку, що набрала чинності з 23 січня 2024 року.

Згідно з ними, звітність про активні фінансові операції до Національного банку будуть зобов'язані подавати:

банки;

фінансові компанії;

кредитні спілки.

Звітність до Національного банку мають подавати, якщо сукупна сума зобовʼязань (обсяг заборгованості) боржника перевищує 50 тисяч гривень (еквівалент в іноземній валюті), і до повного припинення його зобовʼязань.

У звітності міститиметься інформація про операції:

за видами фінансових послуг;

з цінними паперами;

з дебіторської заборгованості;

операції з похідними фінансовими інструментами (деривативами);

з розміщення грошей на кореспондентських рахунках в інших фінустановах;

інформація про боржника та осіб, пов’язаних з ним та активною операцією.

"Респондент подає до Національного банку звітність про активні операції, якщо загальна сума зобовʼязань (сукупний обсяг боргу) боржника дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом), і надалі до повного припинення зобовʼязань цього боржника", — йдеться у повідомленні.

У НБУ зауважили, що нові правила розробили в рамках вимог закону "Про фінансові послуги та фінансові компанії". Це дозволить здійснювати нагляд за діяльністю учасників фінансового ринку та оцінювати ефективність управління кредитними ризиками.

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